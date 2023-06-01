Больше никаких криков! Почему французские дети никогда не закатывают истерики — 4 неожиданных правила воспитания

Безмятежная беременность

Будущие мамы во Франции, как правило, спокойны и расслаблены. Они не изучают горы специальной литературы и не покупают курсы для беременных. Самих родов и боли женщины тоже не боятся — 90% из них делают эпидуральную анестезию. Ведь если можно облегчить роды, то зачем страдать. В итоге спокойствие мамы передается плоду. Таким образом, еще до появления на свет у ребенка формируется крепкая нервная система.

К младенцу не вскакивают по ночам

Французы считают, что малыш должен сам выдержать паузу, пока не успокоится и не перейдет от одной фазы сна к другой, более глубокой. Мамы не берут детей с собой в кровать, более того, большинство малышей с рождения спят в своих комнатах. Туда для безопасности проведена радионяня — аудиомонитор для удаленного прослушивания звуков, издаваемых младенцем.