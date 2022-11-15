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«Занимайтесь семьями, где действительно нужна помощь»: как новосибирцы отреагировали на изъятие ребенка после драки

Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр, а семьей занялись опека и полиция

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Мальчика забрали после драки со старшей сестрой

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В Новосибирске ребенка забрали из семьи после драки. После выхода этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

Напомним, о том, что ребенка изъяли, сообщил детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. По ее словам, ребенка забрали из семьи после драки между сестрой и братом. Мальчика определили в социально-реабилитационный центр, а семьей занялись опека и полиция.

В комментариях под публикацией многие новосибирцы отметили, что опека могла разобраться в инциденте и без изъятия ребенка.

— С детьми в семье родители должны разбираться. Если родители не алкоголики, не наркоманы, то в семью лезть не надо. Опека пусть занимается своими делами, — отметил читатель под ником Гость.

— Когда нужно, эту опеку днем с огнем не найдешь. А в хорошие семьи лезут, — написал пользователь NNNN.

— Занимались бы теми семьями, где действительно нужна помощь. Одна показуха, — отметил читатель под ником Гость.

А некоторые новосибирцы рассказывают личные истории, в которых из-за несчастного случая им пришлось объясняться перед инспекторами ПДН.

— Знакомая история. Упал ребенок на прогулке, ушиб лоб (шишка), родители рысью побежали в травму на всякий случай. А после того и объяснения писали, и этих вот... защитников детей дома вынуждены были принимать, те радостно пересчитывали количество яблок и мандаринов в холодильнике... И такой облом — всего было достаточно, — написала читательница ex_Tommy58.

— У одной моей подруги ребенок на прогулке упал, нос разбил, так ее аж объяснительную в полиции заставили писать, — прокомментировал читатель под ником Саня-Спирант.

В феврале мы рассказывали историю 23-летней Натальи Мины: у девушки забрали сына двух с половиной лет по анонимному доносу.

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