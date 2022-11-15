«Занимайтесь семьями, где действительно нужна помощь»: как новосибирцы отреагировали на изъятие ребенка после драки

В Новосибирске ребенка забрали из семьи после драки. После выхода этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.



Напомним, о том, что ребенка изъяли, сообщил детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. По ее словам, ребенка забрали из семьи после драки между сестрой и братом. Мальчика определили в социально-реабилитационный центр, а семьей занялись опека и полиция.

