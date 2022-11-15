В Новосибирске мальчика забрали из семьи после драки с сестрой

В Новосибирске ребенка забрали из семьи после драки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал детского омбудсмена региона Надежды Болтенко.

Как указано в посте, несколько месяцев назад в одной из семей Новосибирска между сестрой и братом завязалась ссора.

— Старшая дочь в ссоре поранила младшего брата. Подключились полиция и опека, мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, — рассказали в аппарате уполномоченного.

