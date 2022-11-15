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В Новосибирске мальчика забрали из семьи после драки с сестрой

Ребенок 3 месяца жил в социальном центре

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Семья характеризуется положительно

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В Новосибирске ребенка забрали из семьи после драки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал детского омбудсмена региона Надежды Болтенко.

Как указано в посте, несколько месяцев назад в одной из семей Новосибирска между сестрой и братом завязалась ссора.

— Старшая дочь в ссоре поранила младшего брата. Подключились полиция и опека, мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, — рассказали в аппарате уполномоченного.

Женщина воспитывает детей одна. 3 месяца она навещала сына в соцучреждении и обратилась за помощью к омбудсмену.

— Сделали ряд запросов и выяснили, что и сама женщина, и отношения в семье характеризуются положительно. Мальчик ухожен, прилежно учится, увлекается шахматами, привязан к маме и хочет вернуться домой, — говорится в посте телеграм-канала.

Надежда Болтенко приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних Кировского района и высказалась о необходимости возвращения мальчика на воспитание в семью. В этот же день мама с сыном вернулись домой.

Ребенка удалось вернуть маме

Ребенка удалось вернуть маме

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В феврале мы рассказывали историю 23-летней Натальи Мины: у девушки забрали сына двух с половиной лет по анонимному доносу.

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