«Они давно искали ребенка, он самый лучший!» У 23-летней матери по анонимному доносу забрали сына и отдали в приемную семью

—То, что мама сейчас ограничена в родительских правах — это не безнадежно. Я надеюсь, что у нее все поправится, если она сейчас так борется за ребенка, подрабатывает, обустроила быт. У нее есть шанс.



Мы спросили у Мирошниковой насчет того, почему Наталье не давали никакой информации о сыне после изъятия и не давали видеться с малышом.



— Ну она же сейчас не там находится, где ребенок, то есть это физически сложно, — говорит омбудсмен. При этом она уверена, что малыш мать не забудет.

— Мамочка есть мамочка, я сама была свидетелем таких ситуаций, когда мама распахнет объятия, улыбнется по-доброму и ребенок, даже негативно настроенный, бежит в объятия. Информировать ее о ребенке должны были, над этим поработать нужно. Постараемся помочь Наталье, — пообещала Мирошникова.



В чем нестыковки в данной истории?

В решении суда фигурирует третья сторона — опекуны. В их данных есть нестыковки, которые мы решили обсудить с экспертами.



Со слов опекуна, приведенных в решении суда, первое время ребенок кричал и плакал, когда его мыли, потому что якобы не был приучен к воде. И в то же время отмечают, что малыш был безэмоционален: «Радость это или горе, он просто смотрел и вел себя безразлично». Опекун заявляет, что в свои год и восемь месяцев ребенок не знал, что такое мультики, не приучен к горшку и не говорил, а показывал жестами. Заканчивается эта речь словами, что жительница Ачинска готова и дальше быть опекуном ребенка.



Ни слова о том, что ребенок мог кричать и плакать из-за того, что скучает по маме, и по той же причине не проявлял эмоций по отношению к абсолютно чужим людям.

Педиатр с 21-летним стажем Наталья Волосунова тоже не видит никаких признаков «отставания в развитии».

— Дети, конечно, все разные. Они к двум годам только начинают понимать, что такое горшок. В 1,8 не все дети им пользуются. Что касаемо речи, нужно смотреть, если ребенок использовал жесты, значит он в принципе понимает речь. Бывает, что дети не начинают разговаривать до двух лет и позже. В этом тоже нет никакой патологии, — объясняет врач.