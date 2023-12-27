Сияющий потолок и Шуфутинский с мишурой: как новосибирцы украсили офисы и зажигают на корпоративах — онлайн

У вас уже прошел корпоратив?
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Читатель Федор так украсил свое рабочее место.
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Уже определились, где будете встречать 2024 год?
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Читатели уже начали присылать свои фото! Это новогодний офис компании «Элтекс».
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Новый год совсем близко!
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В редакции НГС всё уже готово к встрече Нового года!
Нарядили мы и фигуру Михаила Шуфутинского. Она нам очень помогла 3 сентября. Накануне этой даты в 2023 году мы проехались по знаковым объектам города вместе с Михаилом Шуфутинским. Легенда эстрады побывал на «кольце ада», на месте недостроенной станции метро «Спортивная», возле стройки 4-го моста, на улице, названной, как и известная песня исполнителя, 3 Сентября, и на других объектах.
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Присылайте свои фото и видео из украшенных офисов, а также с корпоративов!
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