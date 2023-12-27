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Новый год — 2023 в НСООнлайн-трансляция

Сияющий потолок и Шуфутинский с мишурой: как новосибирцы украсили офисы и зажигают на корпоративах — онлайн

Смотрим фото и видео!

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До Нового года осталось несколько дней. Большинство новосибирцев уже украсили офисы и свои рабочие места и даже успели повеселиться на корпоративах. Смотрим, как горожане провожают 2023 год. Присылайте свои фото и видео в редакцию!

Александра Бруня

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У вас уже прошел корпоратив?

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Александра Бруня

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Читатель Федор так украсил свое рабочее место.

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Александра Бруня

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Уже определились, где будете встречать 2024 год?

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Александра Бруня

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Читатели уже начали присылать свои фото! Это новогодний офис компании «Элтекс».

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Александра Бруня

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Новый год совсем близко!

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Александра Бруня

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В редакции НГС всё уже готово к встрече Нового года!

Нарядили мы и фигуру Михаила Шуфутинского. Она нам очень помогла 3 сентября. Накануне этой даты в 2023 году мы проехались по знаковым объектам города вместе с Михаилом Шуфутинским. Легенда эстрады побывал на «кольце ада», на месте недостроенной станции метро «Спортивная», возле стройки 4-го моста, на улице, названной, как и известная песня исполнителя, 3 Сентября, и на других объектах.

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Александра Бруня

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Присылайте свои фото и видео из украшенных офисов, а также с корпоративов!

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Новый годКорпоративыУкрашение офисаНовогодние украшения
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