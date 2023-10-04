Всё большое и научное: новосибирские власти придумали, как и где развлекать туристов — проверяем их программу на себе

Большой театр и большой зоопарк

В НОВАТ можно сходить не только на оперу или балет, но и на экскурсию — на ней побывать может каждый, она стоит 500 рублей. Самое необычное в ней — пустой театр и возможность подсмотреть, как сцену готовят к спектаклю. За кулисы заглянуть тоже можно, но на тематической экскурсии — билеты на нее, по словам сотрудника театра, скупают за считанные минуты.

Часовое посещение театра проходит незаметно: гид рассказывает об истории театра, первых костюмах, показывает разные залы и рассказывает об огромной люстре весом 2,5 тонны.