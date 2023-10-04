Всё большое и научное: новосибирские власти придумали, как и где развлекать туристов — проверяем их программу на себе

Новосибирск пытается заманить к себе туристов. Гостей зазывают всем большим: театром, зоопарком, аквапарком. Иногда пытаются сыграть на научном туризме, рассказывая о прелестях Академгородка, научных институтах, в которые до сих пор сложно попасть даже с тургруппой. Иногда хвастаются историей области: например, монетным двором, на котором чеканили уникальные сибирские монеты. При этом в Москве говорят, что пока не прочувствовали, как развивать туризм в Новосибирске. Журналисты НГС отправились в трехдневное путешествие по программе областного туристического информационного центра (ТИЦ) и узнали, что туристам предлагают посетить, где поесть и отдохнуть.
Старая область и молодой Новосибирск
Похорошевший Сузун
В 1766 году в Сузунском районе появился медеплавильный завод. Спустя 150 лет его закрыли, но несколько лет назад один из корпусов отреставрировали, а внутри открыли музей — как самому заводу, так и монетному двору. Исторический комплекс — уникальное место с уменьшенными копиями производственных станков и продирающими до дрожи рассказами о тяжелом труде на заводе. Люди здесь работали до тех пор, пока на руках не оставалось по паре пальцев, обжигались раскаленным металлом, теряли зрение и слух.
Посетитель сам может попробовать поработать на заводе: например, прокрутить колесо мельницы ударного типа. Даже в уменьшенном виде, дробить сложно, руки устают, а в ушах начинает звенеть.
В Сузуне появился и монетный двор, на котором чеканили уникальные сибирские монеты. На экскурсии можно посмотреть, как из слитка получается отчеканенная монета. Среди музейных экспонатов — образцы денег тех лет, найденные клады в Новосибирской области и восстановленные станки. Есть настолько шумные механизмы, что при фразе экскурсовода «Сейчас будет громко, не пугайтесь», кто-то да завизжит.
Каждый желающий может отчеканить себе монеты на счастье с эмблемой в честь Екатерины II, купив заготовку. Максимальная стоимость заготовки — 100 рублей, все зависит от размеров монеты, которую вы хотите смастерить.
Всего на центральной улице Сузуна, которая раньше была дамбой для нужд завода, а теперь стала улицей Ленина, пять музеев. Среди них есть музей Сибирской иконы, который действительно стоит посетить. В России он — единственный государственный, говорят работники, всего в его коллекции 500 ликов святых. Сузунская иконопись отличается от привычных изображений святых. Здесь можно увидеть, как на старой иконе создавали новую: это не перерисовка, а реставрация — главное, чтобы лик старой иконы не совпадал с новой.
По легенде, музейные экспонаты обладают силой. Однажды в музей пришла больная женщина, которая попросила помощи у Богородицы, и спустя время недуг получилось вылечить.
За музейными экспонатами прячется тайная комната: в один момент экскурсовод отодвигает шкаф с иконами, и вокруг раздаются восторженные возгласы. Когда-то комната нужна была для того, чтобы прятать священные реликвии после Октябрьской революции.
Уютный рабочий поселок с малоэтажными домами может стать путешествием на один день — правда, добраться до него непросто, придется часть дороги проехать по разваленному асфальту. Хороших гостиниц, как говорят сами гиды, здесь практически нет, лучше снять квартиру на сутки. С едой тоже трудно: кафе в Сузуне не дотягивают до среднего класса, зато максимальный чек будет около 700 рублей на человека.
Умный Академгородок
Академгородок для Новосибирска — потенциальное место научного туризма, но, по словам местных гидов, попасть в институты до сих пор трудно даже с тургруппой. Организаторам приходится заниматься бумажной волокитой, получать разрешения, подавать данные каждого человека и надеяться, что что-то в институте да покажут. Выручают в этом случае молодые ученые, которые проводят экскурсии и помогают гидам. Все надеются, что когда-то институты станут более открытыми.
В туре удалось побывать в Институте ядерной физики и посмотреть на электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 (встречные электронно-позитронные пучки). Ученые здесь занимаются фундаментальной физикой: новейшее изобретение должно помочь открыть главные физические тайны. В Институт цитологии и генетики тоже можно попасть и посмотреть на одомашненных лис и искусственно выведенных агрессивных особей.
Новосибирский Технопарк, который чаще всего называют «Гуси», открыт для посещения только во время экскурсий. Но на 13 этаж, где работает пространство «Точка кипения», могут попасть все, кто зарегистрируется на сайте на возможные мероприятия. Сверху легко разглядеть значимые здания для Академгородка и даже увидеть Обское море. В самом здании расположены инкубатор для стартапов и офисы инновационных компаний.
Если на экскурсию попасть удалось, то с большей долей вероятности вас поведут в примечательный переход между двумя зданиями. Сначала весь пол хотели сделать стеклянным, говорит гид, но идея не осуществилась — вместо этого появились четыре окошка, по которым можно пройтись и увидеть мир под своими ботинками. Единственный минус — внутрь стеклянного куба как-то попадают мухи и там и погибают.
Большой театр и большой зоопарк
В НОВАТ можно сходить не только на оперу или балет, но и на экскурсию — на ней побывать может каждый, она стоит 500 рублей. Самое необычное в ней — пустой театр и возможность подсмотреть, как сцену готовят к спектаклю. За кулисы заглянуть тоже можно, но на тематической экскурсии — билеты на нее, по словам сотрудника театра, скупают за считанные минуты.
Часовое посещение театра проходит незаметно: гид рассказывает об истории театра, первых костюмах, показывает разные залы и рассказывает об огромной люстре весом 2,5 тонны.
Областной ТИЦ советует посетить и Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — экскурсии по нему проводят круглый год. Гид рассказывает интересные факты о животных и сразу же показывает их. Так привычная прогулка становится намного интереснее.
Кукольный домик и купольный ресторан — где поесть
Одно из самых необычных заведений города — «Гастрономический театр PuppenHaus». Помимо кухни с сибирскими изысками ресторан привлекает своими затейливыми интерьерами, как в кукольном домике, и коллекцией всевозможных игрушек. Средний чек в заведении — 2500 рублей.
В 2019 году часть интерьеров сгорела, но после жуткого пожара на верхних этажах в ресторане появилась чудесная история об ангеле. После пожара под лестницей, до которой дошел огонь, нашли куклу ангела: по словам сотрудников, он остался белоснежным, хотя вокруг были копоть, вода и сажа. Ангела до сих пор ставят на виду на новогодние праздники. НГС уже побывал в ресторане после пожара и посмотрел, как заведение восстановили.
Еще одно место для ужина, которое предложили организаторы, — ресторан «Лес» в парк-отеле «Хвоя» со средним чеком в 1200 рублей. В огромном куполе ресторана оказалось довольно душно, стояло эхо и пахло пластиком. Еда оказалась обычной, но достаточно вкусной.
Парк-отель и пять звезд — где переночевать
После ужина в ресторане можно остаться переночевать в парк-отеле «Хвоя» на берегу Бердского залива. Здесь открыли зону отдыха с шале, домами-сферами и номерами в корпусах, оставшихся от базы отдыха «Былина». Старые корпуса до сих пор не снесли — именно там нас и поселили. Магнитный ключ работал плохо, в номере были ободраны обои, а матрас на кровати оказался продавленным. Весь номер почему-то был посвящен Александру Пушкину: на стене висел портрет писателя и иллюстрации из его произведений. Стоимость номера за сутки начинается от 6100 (8100) рублей, максимальная стоимость проживания — 18500 (20500) рублей за двоих в зависимости от дня недели.
В «Хвою» можно приехать хотя бы ради кроликов, которые бегают по территории, ноночевать лучше не в старых корпусах, а в новых. «Хвоя» появилась год назад, здания постепенно реконструируют, но отелю точно необходимо еще немного времени. Зато воздух в зоне отдыха прекрасный: парк-отель находится на вершине, а под ним в низине — ели.
«Гранд Автограф Отель Новосибирск», более известный, как бывший Marriott, — единственный пятизвездочный отель в городе, расположенный в самом центре. К сервису и еде претензий не возникает, единственный минус — закрытый на ключ мини-бар: открыть его получится, только если попросить доступ на ресепшене. Но народ предприимчивый: что закрыто, хочется открыть, поэтому личинка холодильника в номере покорежена — заметно, что кто-то пытался бар вскрыть.
У Новосибирска действительно есть туристический потенциал: история, наука, звание столицы конструктивизма. Но не хватает чего-то особенного. Область с большой историей далеко, а попасть в институты Академгородка — большая проблема. Складывается ощущение, что туристу незачем оставаться в самом городе. Есть желание уехать за его пределы: например, как в предложенном туре, — в Сузун, чтобы погулять по аккуратным улицам, зайти в музеи. В Новосибирске стоит сходить в театр и зоопарк, прогуляться по Академгородку, поесть в хороших ресторанах — и уехать дальше.
Недавно НГС побывал в Москве, где старые фабрики и заводы превращают в культурные центры для горожан и туристов, и сравнил подобные реновации столицы с Новосибирском. Читайте, где в Сибири можно вырастить культуру на месте бывших промзон, и какие знаковые места мы навсегда потеряли.