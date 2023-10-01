Вместо хлеба — зрелища: как старые заводы становятся арт-объектами — что можно перестроить в Новосибирске

Последние 120–130 лет стали самым бурным и продуктивным временем для роста городов. Новосибирск за это время успел родиться, вырасти (и по мнению многих горожан, порядком запаршиветь), а города с более почтенной и длительной историей — измениться до неузнаваемости. Места, где раньше стояли отдельные постройки или тянулись бесконечные кварталы промзон, сегодня без натяжки можно называть центром. Старые фабрики и заводы можно, как это чаще всего делают в Новосибирске, снести, чтобы впихнуть на освободившееся место ЖК из пары-тройки-десятка «свечек», а можно — превратить в культурный центр, который привлечет как горожан, так и туристов. Что сделали из бывших хлебозаводов и электростанции в Москве, где в Новосибирске можно вырастить культуру на месте бывших промзон, и какие знаковые места мы навсегда потеряли — в обзоре НГС.
Два хлебозавода и одна ГЭС: чему можно поучиться у столицы
В начале 1930-х годов в Москве и Санкт-Петербурге появились необычные круглые хлебозаводы по системе инженера Марсакова. Полностью автоматические пекарни позволяли производить порядка 200 тонн хлеба в день силами небольшого количества рабочих и великолепно справлялись с освобождением советской женщины от кухонного рабства.
Увы, сегодня такой тип завода устарел не только технически, но и идеологически. Несмотря на огромную производительность, вся продукция за день здесь получилась только одного вида: так сказать, ешь что дают, а выбор — это что-то на буржуйском. И это уже не говоря о стоимости земли в центре города: куда выгоднее разместить на месте бывшей фабрики жилье или арендные площади.
Из существовавших в Москве пяти круглых хлебозаводов два уже превратили в арт-пространства. Хлебозавод №9 вместе с расположенным поблизости дизайн-заводом «Флакон», удачно дополнили граффити и панно в советском или хотя бы квази-советском стиле. В основном здании разместились кинозалы и магазин с сувенирами, вокруг — десятки кафе, ресторанов и точек быстрого питания. При этом архитектуру здания заботливо сохранили, как снаружи здания, так и изнутри.
В брате-близнеце хлебозавода, который сегодня называется «центр Зотов» проросла еще более интересная концепция: здесь кормят скорее духовной пищей, устраивая выставки.
Василий Зотов — организатор массового строительства хлебозаводов в СССР.
До ноября, например, здесь выставляли фотографии Александра Родченко — известного авангардиста и того самого человека, который снял, например, самые известные портреты Владимира Маяковского и Лили Брик.
— Еще у нас показывают и обсуждают фильмы, как современные, так и 1920–30-х годов, проводится огромное количество лекций по теме авангарда, конструктивизма. Бывают на первом этаже временные выставки. Есть арт-клуб, который проводится на английском языке, — рассказала экскурсовод центра «Зотов» Диана Ковалева.
Внутри здание прошло заботливую, но не без легкого напыления гламура реконструкцию, снаружи — обзавелось необычной по советским меркам внешней отделкой, которая вписывает старую постройку в новое окружение — три довольно угрожающего вида небоскреба. На фото, впрочем, архитектурная композиция смотрится более чем эффектно.
Похожая история за плечами у дома культуры ГЭС-2, что расшифровывается как «городская электростанция №2». Как промышленный объект ТЭЦ была по современным меркам обречена: электростанция, расположенная в двух шагах от жилого дома, — это элементарно опасно для здоровья. Бывшую ГЭС-2 реконструировали под руководством итальянского архитектора Ренцо Пьяно в огромное и впечатляющее общественное пространство. И хотя, по данным Forbes, после 24 февраля 2022 года возможности заполнить огромное помещение международными выставками исчезли, ДК все равно поражает воображение и притягивает посетителей — как москвичей, так и туристов.
Не Москвой единой
Несмотря на отчетливую и печальную провинциальность, похожие проекты можно найти и в Новосибирске — таким, например, стал центр дизайна «Мельница» на Фабричной. Худо-бедно сюда можно отнести и обживший полузаброшенные склады за историческим зданием руин-паб «Типография» и даже «Гастрокорт», плотно заселивший в один из старых павильонов Центрального рынка и давший ему новую жизнь.
Но есть в городе и другие места, где использовать московский тренд можно было бы с не меньшим, а то и большим успехом, нежели в столице — хотя бы потому, что выбирать в Новосибирске особо не из чего. В этом плане золотой жилой выглядит улица Фабричная и ее ближайшие окрестности. Например, в 2021 году в городе заговорили о продлении набережной в сторону Речного порта, и в этом случае в зону реконструкции должна была бы попасть и построенная в начале 1900-х годов ТЭЦ-1. Старинной электростанции прочили судьбу культурного кластера, но зависела возможность ее перерождения, в том числе, и от энергетиков, потому что владеет зданием СГК. Сейчас оно все еще стоит не отреставрированным, за колючей проволокой.
Также расположенный на Фабричке завод «Химпласт» практически в центре города был точно не к месту. Часть корпусов снесли полностью в связи с аварийным состоянием, но остальные вполне могут дождаться реставрации, арендаторов и как следствие — возрождения.
Еще одна локация, которая могла бы украсить город, а вместо этого его позорит (и больно ранит своим состоянием историков и краеведов) — полузаброшенный военный городок начала века. Постройки не промышленные, а жилые, но компактно расположенные и славные как богатой, хотя и жуткой историей, так и нетипичной для Новосибирска архитектурой. Одно из зданий получило вторую жизнь в качестве музея «Россия — моя история», остальные продолжают ветшать, гореть и разрушаться. В 2021 году в мэрии представили концепцию развития военного городка, но затем ее приостановили — территория все еще принадлежит Минобороны.
Есть, впрочем, и здания, сулившие перспективу, но давно и окончательно потерянные. Так на месте бывшего молокозавода в тихом центре вырос элитный жилой комплекс, а руины судоремонтного завода в микрорайоне Затон проросли «свечками» ЖК «Аквамарин».
Бывшая же пересыльная тюрьма, а позже психоневрологический диспансер на улице 1905 года, которая имела все основания и права стать музеем и центром памяти, оказалась городским властям не нужна. Не помогли ни болезненная и кровавая история, ни необычная архитектура. Здание снесли в 2012 году, чтобы построить на его месте 22-этажную высотку, а со стройплощадки вывезли 10 черных мешков с человеческими костями. Теперь на этом месте о страшной странице советской и новосибирской истории не напоминает больше ничего.
В 2021 году обозреватель НГС Стас Соколов обошел Москву, чтобы найти все примеры нового использования старых промышленных зданий. Посмотрите, как может быть устроено городское пространство.
Но не все так плохо и в Новосибирске — по крайней мере, в планах. Промзону неподалеку от авиаремонтного завода, например, решили превратить в парк.