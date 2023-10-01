Вместо хлеба — зрелища: как старые заводы становятся арт-объектами — что можно перестроить в Новосибирске

Два хлебозавода и одна ГЭС: чему можно поучиться у столицы

В начале 1930-х годов в Москве и Санкт-Петербурге появились необычные круглые хлебозаводы по системе инженера Марсакова. Полностью автоматические пекарни позволяли производить порядка 200 тонн хлеба в день силами небольшого количества рабочих и великолепно справлялись с освобождением советской женщины от кухонного рабства.



Увы, сегодня такой тип завода устарел не только технически, но и идеологически. Несмотря на огромную производительность, вся продукция за день здесь получилась только одного вида: так сказать, ешь что дают, а выбор — это что-то на буржуйском. И это уже не говоря о стоимости земли в центре города: куда выгоднее разместить на месте бывшей фабрики жилье или арендные площади.