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Старую заброшенную ТЭЦ-1 на берегу Оби собираются переделать — что там будет? Мрачный фоторепортаж

Здание попадает в зону благоустройства набережной, но проект пока обсуждается с СГК

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ТЭЦ-1 запустили в 1926 году

ТЭЦ-1 запустили в 1926 году

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В Новосибирске благоустроят участок набережной и заброшенную ТЭЦ-1

Власти планируют благоустроить участок набережной и продлить променад в сторону улицы Фабричной. Если это произойдет, то в зону благоустройства попадет заброшенная ТЭЦ-1, которую построили в начале 1900-х годов. Сейчас она находится в собственности «Сибирской генерирующей компании».

Посмотрите, как здание выглядит сейчас:

«Мы ведем переговоры с СГК, чтобы в будущем сделать там совместный культурный кластер. Пока разговариваем с ними о возможности сотрудничества. Если они будут готовы присоединиться, то мы будем делать воркшопы с жителями и тому подобное», — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

«Мы ведем переговоры с СГК, чтобы в будущем сделать там совместный культурный кластер. Пока разговариваем с ними о возможности сотрудничества. Если они будут готовы присоединиться, то мы будем делать воркшопы с жителями и тому подобное», — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

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Проект благоустройства участка набережной планируют подготовить в следующем году. Территорию соединят с Михайловской набережной

Проект благоустройства участка набережной планируют подготовить в следующем году. Территорию соединят с Михайловской набережной

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Заброшенная ТЭЦ-1 находится по адресу: Пристанский переулок, 2в. Если набережную продлят от Михайловской до этого места, то она пройдет под четвертым мостом, а расстояние составит примерно 1,1 км

Заброшенная ТЭЦ-1 находится по адресу: Пристанский переулок, 2в. Если набережную продлят от Михайловской до этого места, то она пройдет под четвертым мостом, а расстояние составит примерно 1,1 км

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По данным сайта СГК, ТЭЦ-1 стала первой электростанцией в Новосибирске. Она завершила свою работу около 40 лет назад

По данным сайта СГК, ТЭЦ-1 стала первой электростанцией в Новосибирске. Она завершила свою работу около 40 лет назад

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По данным научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО, ТЭЦ-1 относится к объектам культурного наследия

По данным научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО, ТЭЦ-1 относится к объектам культурного наследия

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Ранее архитектор Игорь Поповский рассказывал НГС, что здание нельзя разрушать или менять без согласования с госинспекцией

Ранее архитектор Игорь Поповский рассказывал НГС, что здание нельзя разрушать или менять без согласования с госинспекцией

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В своем блоге Игорь Поповский сообщил, что в свое время станция была крупнейшей в Сибири

В своем блоге Игорь Поповский сообщил, что в свое время станция была крупнейшей в Сибири

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Здание несколько раз перестраивали, потому что городу были нужны дополнительные мощности

Здание несколько раз перестраивали, потому что городу были нужны дополнительные мощности

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В 1964 году ТЭЦ-1 переоборудовали под котельную, а в 1999 году ее работу остановили

В 1964 году ТЭЦ-1 переоборудовали под котельную, а в 1999 году ее работу остановили

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В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирской области реконструируют остроги, которые построили при Петре I. В их числе Умревинский острог, который стал первым на территории региона. Рассказываем, что об этом известно.

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СГКТЭЦблагоустройствонабережнаямэрия
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