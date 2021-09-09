Старую заброшенную ТЭЦ-1 на берегу Оби собираются переделать — что там будет? Мрачный фоторепортаж

В Новосибирске благоустроят участок набережной и заброшенную ТЭЦ-1
Власти планируют благоустроить участок набережной и продлить променад в сторону улицы Фабричной. Если это произойдет, то в зону благоустройства попадет заброшенная ТЭЦ-1, которую построили в начале 1900-х годов. Сейчас она находится в собственности «Сибирской генерирующей компании».
Посмотрите, как здание выглядит сейчас:
В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирской области реконструируют остроги, которые построили при Петре I. В их числе Умревинский острог, который стал первым на территории региона. Рассказываем, что об этом известно.