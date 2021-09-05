В НСО реконструируют исторический памятник, построенный в начале XVIII века

В Новосибирской области реконструируют пять первых деревянных крепостей, созданных при Петре I. Реконструкцию приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I, как сообщает ТАСС. Среди объектов реконструкции — Умревинский острог, построенный в 1703 году. Это самый первый острог на территории региона.



— Начата работа над проектом «Пять петровских крепостей». В ходе проекта будет проведено исследование истории пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I. По результатам проекта будет сделана серия графических и объемных реконструкций, — передает ТАСС слова Натальи Ярославцевой, министра культуры Новосибирской области.