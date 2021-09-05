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В НСО реконструируют исторический памятник, построенный в начале XVIII века

Умревинский острог был самым первым на территории региона

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Острог находится в 105 км от Новосибирска

Острог находится в 105 км от Новосибирска

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В Новосибирской области реконструируют созданные при Петре I остроги

В Новосибирской области реконструируют пять первых деревянных крепостей, созданных при Петре I. Реконструкцию приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I, как сообщает ТАСС. Среди объектов реконструкции — Умревинский острог, построенный в 1703 году. Это самый первый острог на территории региона.

— Начата работа над проектом «Пять петровских крепостей». В ходе проекта будет проведено исследование истории пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I. По результатам проекта будет сделана серия графических и объемных реконструкций, — передает ТАСС слова Натальи Ярославцевой, министра культуры Новосибирской области.

Умревинский острог — первый административно-оборонительный пункт Российского государства в Новосибирской области, построенный в 1703 году. Достопримечательность находится в Мошковском районе в 105 км от Новосибирска (по данным 2ГИС). С 2016 года острог имеет статус памятника архитектуры федерального значения, он состоит из комплекса оборонительных сооружений, построек во внутреннем дворе, некрополя, церкви, посада и дороги.

Памятник расположен в Мошковском районе

Памятник расположен в Мошковском районе

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Итоги работы представят на выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в населенных пунктах, где находились крепости.

Корреспондент НГС направил запрос в Министерство культуры НСО с просьбой предоставить информацию о том, сколько собираются потратить на реконструкцию и когда планируется начать работы.

В начале июня в Новосибирске начали реконструировать театр «Старый дом» — посмотреть эскизы можно здесь.

В середине августа под Новосибирском состоялся ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь» — участники переоделись в костюмы разных эпох.

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Министерство культурыреконструкцияисторические памятники
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