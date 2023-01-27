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Проект развития территории бывшего военного городка в Новосибирске приостановили — объясняем почему

Концепция была представлена в 2021 году

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Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков

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В Новосибирске приостановили проект развития территории бывшего военного городка, расположенного в Октябрьском районе города. Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, реализацию проекта перенесли на другой срок.

— Площадка активно прорабатывалась через Министерство обороны и «ДОМ.РФ», но в конце прошлого года Министерство обороны эту тему свернуло, пока на паузе, — сообщил министр 27 января в пресс-центре ТАСС. — Там была очень неплохая концепция с учетом того, что там много памятников архитектуры находится, там необходимо обеспечить школами и детскими садами всю территорию. Было распланировано, в принципе, мы участвовали очень активно, но пока всё приостановлено. Реализация ее перенесена на какой-то другой срок.

В 2021 году мэрия Новосибирска представила концепцию развития военного городка. В нем планировалось устроить, в частности, музеи, школы, детский сад, медицинский и спортивные центры. Примерная стоимость работ — в пределах 80–120 миллиардов рублей.

В середине января на территории военного городка в Новосибирске торжественно открыли восстановленный мемориал памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии. Его отремонтировали после приказа главы СК России Александра Бастрыкина.

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