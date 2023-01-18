В заброшенном военном городке в Новосибирске открыли монумент и задержали разрушителя старинных зданий

Сегодня, 18 января, в бывшем военном городке в Новосибирске торжественно открыли восстановленный мемориал памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии.
Эта дивизия участвовала в снятии блокады Ленинграда, а после войны размещалась на территории новосибирского военного городка. Торжественное мероприятие СК России, который занимался восстановлением памятника, приурочил к 80-летию прорыва блокады. Об открытии корреспонденту НГС сообщили общественники, боровшиеся за восстановление мемориала.
— На открытии под сотню человек было. Были представители Следственного комитета, общественные организации, школьники, просто жители… Играл духовой оркестр, возлагали цветы, венки. Говорили о сегодняшней дате — 80-летии прорыва блокады Ленинграда, — рассказала присутствовавшая на мероприятии активистка Елена Гавровская.
После открытия мемориала активисты пошли смотреть остатки старинной церкви, которая находилась на территории городка, и там же задержали вандала. Как уточнили очевидцы, мужчина в рабочей одежде вырезал металлические швеллеры-перемычки над оконными и дверными проемами в старинных зданиях, которые официально признаны объектами культурного наследия и принадлежат Министерству обороны России. Представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Коротаев, задержавший вандала, предположил, что дома разрушаются специально в интересах планируемой здесь застройки.
По ее словам, после открытия памятника общественники пошли смотреть остатки старинной церкви, которая находилась на территории городка, и заодно задержали вандала. Как уточнили очевидцы, мужчина в рабочей одежде вырезал металлические швеллеры-перемычки над оконными и дверными проемами в старинных зданиях, официально признанных объектами культурного наследия. Они принадлежат Министерству обороны России. Представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Коротаев, задержавший вандала, предположил, что дома разрушают специально в интересах планируемой здесь застройки.
Неофициальное открытие восстановленной стелы случилось в конце декабря 2022 года. Памятник отремонтировали практически за месяц после жесткого приказа главы СК России Алексея Бастрыкина руководству местного СК. В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу подтвердили корреспонденту НГС Илье Калинину, что это их управление восстанавливало стелу, но детали уточнить не смогли.