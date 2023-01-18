В заброшенном военном городке в Новосибирске открыли монумент и задержали разрушителя старинных зданий

Неофициальное открытие восстановленной стелы случилось в конце декабря 2022 года. Памятник отремонтировали практически за месяц после жесткого приказа главы СК России Алексея Бастрыкина руководству местного СК. В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу подтвердили корреспонденту НГС Илье Калинину, что это их управление восстанавливало стелу, но детали уточнить не смогли.

