Пристанище рыбаков. Гуляем по Затону — микрорайону у Оби, где ремонтировали корабли, а теперь высотки соседствуют с бараками

— Все, кто в «деревяшках» живут, — флотские, с завода, — говорит он. — Эти вот новые дома на месте сгоревших построены, и мы аварийные тут все. Рядом такой же дом, как наш, потом на Флотской... Когда построили их, вам никто не скажет. 1932 год или 1935-й …



Тем не менее бывший штурман уверен, что именно его дом сносить никто на его веку не соберется. Он с гордостью указывает на бревна, из которых сложена постройка, и объясняет:



— Это — лиственница. Еще лет сто простоять может.

