Пристанище рыбаков. Гуляем по Затону — микрорайону у Оби, где ремонтировали корабли, а теперь высотки соседствуют с бараками

Микрорайон Затон — не самая удаленная от центра часть Новосибирска, если нарисовать прямую на карте. Но он точно входит в список самых труднодоступных: на полуостров Яренский, где расположена часть Затона, попасть непросто, а выезд из него возможен только через улицу Большую, где жители по утрам и вечерам дружно встают в пробки вместе с теми, кто едет из Дивногорского и Новомарусино. Несмотря на регулярные транспортные коллапсы, старожилы Затона обожают свою прибрежную жизнь, виды из окон и возможность ежедневно наслаждаться рыбалкой. Как живет одна из самых удивительных и самобытных частей Новосибирска — в репортаже НГС.
Тень завода
Чтобы доехать до Затона, можно сесть на
Остановок же здесь три: «Портовая», расположенная у ворот нового жилого комплекса «Аквамарин», «Ателье
В минувшем веке здесь давали квартиры речникам — судоводителям, рабочим с ремонтного завода, преподавателям профлицея
Пожилой мужчина по имени Анатолий, стоящий на крыльце двухэтажного барака, сложенного из потемневших от времени толстенных бревен, как раз из тех, кого в Затон привела работа. В
— Все, кто в «деревяшках» живут, — флотские, с завода, — говорит он. — Эти вот новые дома на месте сгоревших построены, и мы аварийные тут все. Рядом такой же дом, как наш, потом на Флотской... Когда построили их, вам никто не скажет. 1932 год или
Тем не менее бывший штурман уверен, что именно его дом сносить никто на его веку не соберется. Он с гордостью указывает на бревна, из которых сложена постройка, и объясняет:
— Это — лиственница. Еще лет сто простоять может.
Конечно, межкомнатные стены, полы и потолки сложены из менее долговечных материалов, но, справедливости ради, снаружи дом выглядит более-менее пристойно: на месте старых рам почти везде установлены пластиковые стеклопакеты, рядом разбит ухоженный цветник. А главное, говорит Анатолий, еще в
Он говорит громко, медленно и веско, ждет того же и от собеседников. Слух оставил в капитанских рубках теплоходов, где от шума не спасали никакие наушники, а после еще и дорабатывал среди громыхающих турбин ТЭЦ. Возможно, поэтому местным жителям и не мешает постоянный низкий гул: прямо над Затоном заходят на посадку самолеты.
Если повернуться к бараку спиной, из-за зеленых крон поднимется верх серой панельной девятиэтажки, а если пройти какую-то сотню метров в другую сторону, взгляду открываются добротные пятиэтажки красного кирпича, построенные меньше 15 лет назад. Здесь уже живут люди новые, приезжие, не знакомые с речным затоновским бытом.
То и дело между листьев мелькает черное, закопченное, мертво глядящее провалами окон — пустые коробки заброшенных бараков. Местные уверены, что их выжигали специально — и, глядя на количество сгоревших домов, легко поверить, что это правда.
Но большая часть Затона застроена частным сектором, порой совсем старым и ветхим, но чаще — вполне благоустроенными коттеджами. Впрочем, в основном здесь всё равно живут затоновские старожилы.
— Я — больной на это [рыбалку] дело, — гордо признается молодой мужчина по имени Сергей, который пришел порыбачить сюда с маленьким сыном. — Постоянно хожу.
В двух шагах от него, на мелководье, поблескивает из-под зеленоватых волн улов в проволочном садке.
С 18 лет он живет «в самом центре» Затона — то есть на конечной остановке «Портовая», в девятиэтажке, зато с лодочным гаражом прямо на берегу. Сам с речфлотом никогда связан не был и о заводе РЭБ вспоминает не так, как отставной штурман Анатолий, без сожаления и с пониманием:
— Сейчас время такое пришло, что нечего возить. Дешевле из Томска это делать. А раньше, когда севера осваивали, в Нижневартовск, Сургут всё возили, чтобы строить, инфраструктуру (возводить). Как всё сделали, много [грузов] возить не надо стало.
В паре сотен метров от отца и сына, в устье протоки, стоит то, что на некоторых картах отмечают как «кладбище кораблей» — ремонтная база для теплоходов. Она вполне себе действующая, хоть и маленькая, находится в частных руках.
Кроме нее о славном прошлом речного флота и Затона напоминают всё те же местные улочки — Полярная, Томьусинская.
Хотел ли Сергей сам ходить вниз по Оби на загадочные «севера»? Я не озвучиваю этот вопрос. Но кажется, он на него всё равно отвечает:
— У меня отец на реке работал. Всё время в рейсах, дома никогда нет…
У него самого свободный график, и сын крутится рядом, следит, чтобы рыба не сорвалась с крючка. И всё же какие-то ностальгические нотки в его рассказе звучат:
— На воздушной подушке суда ходили. С речного вокзала мы даже в пионерский лагерь уезжали: лагерь имени Нахимова, чисто для речников, был на Бердском заливе, там, где Красная горка. — Он коротко улыбается и тут же возвращается в современность. — Кому-то в [Затоне] не нравится, кому-то нравится… мне, как рыбак рыбаку, нравится — тут и лодка, и всё на свете.
Вообще жители старой части Затона не то очень его любят, не то стараются при посторонних не ругать. Вместо этого отмечают недавно сделанные дороги, зелень и близость к реке. А еще — тишину и отсутствие лишних людей.
О явных проблемах жилмассива — рассыпающихся деревянных домах без воды и туалета (на самых ветхих отчего-то висят старинные, еще позапрошлых лет предвыборные баннеры) и тяжкой транспортной доступности — говорят скупо, вскользь.
Чаще вспоминают завод.
Башни у воды
В последние годы Затон меняется всё быстрее и быстрее. Неизвестно куда отбуксировали с реки исполинские ржавые баржи, мирно догнивавшие здесь с самых
На месте, где прежде стоял тот самый судоремонтный завод, вокруг которого и вырос Старый Затон, стремятся в небо семнадцати-, двадцати, двадцатипятиэтажные башни новостроек, напоминающие исполинские грибы, выросшие на питательном субстрате погибшего завода.
Старый и Новый Затоны разделены протокой, а соединяются не то чтобы отменно плохой, но очень неприятной дорогой без тротуаров, зато с отменно пыльными обочинами. Слева вдоль нее тянется теплотрасса, справа — клонится вкривь и вкось классический новосибирский бетонный забор, за которым шумит стройка: там забивают сваи очередной высотки «Аквамарина».
Самые старые из домов жилого комплекса начала строить всего пять лет, в
То, что вид с променада далек от пасторального (любоваться видами старой части Затона понравится не каждому человеку), а к воде невозможно спуститься, не страшно. Но вот велодорожек, учитывая количество молодых женщин с колясками и детей на самокатах, а также плотное даже в середине рабочего дня автомобильное движение, отчетливо не хватает.
Но куда больше жителей волнуют другие проблемы. Парадоксально: люди из куда менее ухоженной и хаотичной старой половины Затона житье свое хвалят (во всяком случае, пока не начнут замерзать в аварийных домах), а хозяева новеньких квартир в серо-желтых, совсем не аквамариновых высотках — преимущественно ругают.
Евгений Аббас с женой заехали в ЖК одними из первых, в 2019 году, и, как говорит молодой мужчина, транспортную доступность комплекса можно назвать отрицательной.
Автомобиль у них в семье один, хотя водят оба супруга, и если машина ломается, то оба оказываются в зависимости от общественного транспорта: однажды в январские холода Евгений ждал неуловимый
— Пробки начинаются прямо здесь, от школы, — жестикулирует он, похоже, имея в виду речной колледж. — Прямо от остановки. Выезжаешь — и колом всё стоит. Поставили светофоры, один раз их запустили и снова выключили. Там не светофоры ставить надо было, а дорогу расширять.
С парковками, по словам Евгения и его жены, здесь тоже большие проблемы:
— Вечером машину припарковать негде, — подсказывает девушка. — Зато одни детские площадки.
— Детей столько нет, сколько здесь площадок! — тут же поддакивает жене Евгений, артистично всплескивая руками.
Он похож на успешного рэпера из
Отмечает проблемы с парковками даже молодая мама Александра, которая гуляет на одной из площадок с двумя маленькими дочками: мол, мужу удается найти место только потому, что он приезжает с работы раньше остальных соседей, в пять часов вечера. При этом детских площадок, по ее словам, построено вполне достаточно, и превращать их в парковки уж точно не надо:
— Когда хорошая погода и вечером выходят гулять абсолютно все, на площадках очень много детей, все песочницы заняты, — говорит она. — Это сейчас, когда прохладно, можно гулять везде.
По словам местных, приходят сюда с детьми и с другого берега протоки, но аквамариновцы не возражают, понимают, что детские зоны у них гораздо лучше.
А вот погода — хуже: «Аквамарин» стоит к реке ближе, чем старая часть Затона, и дует здесь значительно сильнее. И кажется, со всех сторон разом.
Шквал швыряет в лицо пригоршни пыли, но Евгений с женой в один голос говорят, что здесь так дует почти всегда, сегодня, может быть, чуточку посильнее.
Часть забора у нового ЖК общая со старым речным колледжем. Несмотря на модное название, учебное заведение дает вполне себе рабочие профессии — учит на штурманов, судоводителей и судовых поваров. Наверное, какую-то работу они находят — или, во всяком случае, получают от учебы удовольствие: отзывы об учебном заведении в основном положительные.
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