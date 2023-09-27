«Столица Сибири — Тюмень»: почему в Новосибирск не спешат толпы туристов, и как можно это изменить

В конце концов, у нас еще осталось немножко старого центра, чтобы родить в качестве туристического бренда «дикий, дикий Восток». Суматошный, едва построенный город — нервный узел на железной дороге, где крутятся сумасшедшие, дикие деньги, по ночам опасно выходить на улицу без оружия, а главный преступник — сам полицмейстер. Здесь, кстати, можно создать коллаборацию с Томском: выехать заботливо отреставрированным под начало прошлого века поездом из нашего Сибирского Чикаго в местную цивилизацию, столицу губернии, и удивиться несхожести сибирских нравов.



И ведь все три варианта придумала не я: в той или иной степени все они реализуются, но как-то скромненько, местечково, не воплощаясь как бренд.



Здесь мне снова возразят: на такие вещи нужно очень много денег, которых в Новосибирске и без того не хватает. Не спорю, но дорогу осилит только тот, кто уже сделал первый шаг, а вовсе не тот, кто тяжело вздыхает, сев в лужу на обочине в самом ее начале. К тому же эти самые деньги туристы в город и повезут.