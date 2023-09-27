«Столица Сибири — Тюмень»: почему в Новосибирск не спешат толпы туристов, и как можно это изменить

Проблем у Новосибирска немало: от дорожных (взять хотя бы пресловутое «Кольцо Ада») до непобедимых и давно ставших общегородскими мемами, например, пыли. Но есть еще одна, наверное, не самая главная и далеко не самая заметная: отсутствие внятной идеи о том, что такое Новосибирск вообще. Журналистка НГС Анна Скок съездила в Москву, чтобы написать о том, как туристы из регионов могут отдохнуть, и что им посмотреть в столице, и вернулась огорченной. Сравнение первого и третьего городов России вышло настолько не в пользу последнего, что хоть плачь, хоть пиши колонку. И дело здесь далеко не только в размере бюджета. Далее — от первого лица.
Большую часть прошлой недели я провела, гуляя по Москве и общаясь с чиновниками местного комитета по туризму. Цель была проста и весьма приятна: сначала посмотреть на самые интересные и красивые места столицы, затем — написать о том, как здорово там можно отдохнуть. Видит бог, это будет нетрудно: в Москву новосибирцу можно ехать хотя бы затем, чтобы посмотреть на ровные дороги, длинные набережные и уютные общественные зоны в самых необычных местах. На зелень бесконечных парков и скверов, на велодорожки и на огромное, удобное метро (которое, кстати, строят со скоростью 13 станций в год). Но зацепило меня совсем не это.
Помимо внутреннего туризма в столице не забыли и о внешнем. Пусть в Россию теперь ездят преимущественно китайцы, арабы и индусы, они тоже везут свои деньги в обмен на впечатления, и не только московские. Вниманию зарубежных гостей предлагают теперь комбинированные туры, и помимо и без того всемирно известного Санкт-Петербурга или тура по Золотому кольцу, они могут съездить в Казань, Нижний Новгород или Тюмень. Последняя в названиях туров часто именуется «столицей Сибири». В Новосибирск гости из ОАЭ или Китая могут поехать сами, и что посмотреть у нас, им подскажет разве что всемогущий Google.
По словам исполняющего обязанности председателя комитета Евгения Козлова, подобное сотрудничество с Новосибирской областью есть в планах, но, похоже, отдаленных и совершенно неконкретных. На мою просьбу оценить туристический потенциал родного региона Евгений Александрович ответил, что пока еще его «не прочувствовал».
Жду комментариев, мол, легко говорить о Москве и ее привлекательности для туристов. Но сравнение с другими регионами тоже выходит не в нашу пользу. И черт с ним, с Питером, который по количеству аттракций действующую столицу явно превосходит. Едут же иностранцы в Казань. Едут в Нижний Новгород, который согласно туристическому бренду именуется «столицей Закатов». Летят в Тюмень, искренне считая, что вот она, столица Сибири, и возвращаются очень довольными.
Возможно, проблема не в том, что в Новосибирске плохая инфраструктура, мало денег, а по улицам ветер гоняет клубы пыли, а в том, что мы сами не знаем, что показывать туристам.
В городах, где история считается не десятилетиями, а веками, туристический бренд создавать легко, а красивое можно увидеть на каждом шагу. Здесь вот нехорошая квартира, и с незнакомыми разговаривать нельзя. Там — бывшую ТЭЦ (в Москве говорят ГЭС) превратили в ДК. А здесь вообще Кремль, и работает президент (но это не точно). Для Новосибирска создание привлекательной истории — очень интересная задачка, со звездочкой. Но на мой субъективный взгляд, вовсе не невозможная.
За что мы могли бы зацепиться — ну, так, навскидку? Образовательный туризм. Наш Академгородок — уже готовая точка привлечения туристов, которая символизирует не только науку, но и околонаучный образ жизни, ум и образование как идею. Почему бы нам не стать «столицей ботанов»? Толстовки, очки, как у Шурика, экскурсии в научные институты. Сам по себе город ученых, выросший в считанные годы буквально посреди леса, невероятно романтичен.
Кажется, что 60-е недостаточно еще окутаны романтическим флером, да и сам город потеряется на фоне одного района? Можно поэксплуатировать более раннюю историю, советское у нас нынче в моде. В той же Москве водят истории по конструктивистским зданиям, рассказывая не только об их своеобразной архитектуре, но и людях и идеях того времени. «Столица конструктивизма» звучит куда лучше, чем «третий город России», к тому же, прав на этот титул у нас гораздо больше. Столица людей, устремленных в стратосферу, в новое будущее, светлое, созидательное и дружное, где не нужны лишние тяжелые украшения фасадов, потому что главная красота — это дела и мысли.
В конце концов, у нас еще осталось немножко старого центра, чтобы родить в качестве туристического бренда «дикий, дикий Восток». Суматошный, едва построенный город — нервный узел на железной дороге, где крутятся сумасшедшие, дикие деньги, по ночам опасно выходить на улицу без оружия, а главный преступник — сам полицмейстер. Здесь, кстати, можно создать коллаборацию с Томском: выехать заботливо отреставрированным под начало прошлого века поездом из нашего Сибирского Чикаго в местную цивилизацию, столицу губернии, и удивиться несхожести сибирских нравов.
И ведь все три варианта придумала не я: в той или иной степени все они реализуются, но как-то скромненько, местечково, не воплощаясь как бренд.
Здесь мне снова возразят: на такие вещи нужно очень много денег, которых в Новосибирске и без того не хватает. Не спорю, но дорогу осилит только тот, кто уже сделал первый шаг, а вовсе не тот, кто тяжело вздыхает, сев в лужу на обочине в самом ее начале. К тому же эти самые деньги туристы в город и повезут.
Но на этот случай у меня есть четвертая идея: Новосибирск — столица черного юмора. Здесь нам пригодится все то, над чем мы так едко и недобро, но ужасно смешно шутим. «Кольцо ада», пыль как сувенир, в стеклянных шариках, убивающий 13 трамвай (слабо сделать туристический, с языками адского пламени, нарисованными на «морде»?), пресловутый каток «ракета». Да, сработает только на россиян, скорее всего, на молодых, но и денег понадобится гораздо, гораздо меньше. Тут главное уметь над собой посмеяться.
Вернуть Монстрацию, чтоб на нее приезжали, как на бразильский карнавал. К ней приурочить выборы символа города (и пусть орангутан Бату, манул и белые медведи ежегодно сходятся в самой безумной, с накрутками и провокациями, гонке). Организовать велопрогулки по прерывистым велодорожкам на улице Владимирской, а в идеале — выделить в одном из корпусов психбольницы место под небольшой музей, что идеально бы процесс дополнило.
Проблема не только в том, что у нас мало денег, но и в том, что городские власти, кажется, вовсе не заинтересованы делать Новосибирск интересным и привлекательным для тех, кто вдруг соберется в него приехать.
Не только комитет по туризму города Москвы не прочувствовал наш туристический потенциал. Кажется, мы сами тоже не очень.
Ранее мы собрали топ мест для того, чтобы провести отпуск в Новосибирской области. Некоторые из них интересны не только летом.
При этом Новосибирск остаётся пока крупным бизнес-центром — во многом благодаря логистике.