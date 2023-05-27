Горные вершины, лечебные озёра, ленивые пляжи: топ мест для отпуска в Новосибирской области (есть даже дайвинг)

Горы и водопады Новосибирской области

По наблюдениям директора туркомпании «Статус» Ирины Дружининой, одно из популярных мест для отдыха в Новосибирской области — Маслянинский район. Его территория граничит с Алтаем, поэтому здесь есть горы и возвышенности.



— Но нужно понимать, что это не Алтайские горы, а более пологие, — уточнила специалист. — Район богат водопадами. Они не всегда естественного происхождения, какие-то из них искусственные: например, Суенгинский. Кроме того, Маслянинский район — территория, где много грибов и ягод.