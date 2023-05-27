Горные вершины, лечебные озёра, ленивые пляжи: топ мест для отпуска в Новосибирской области (есть даже дайвинг)

Весна стремительно идет к своему завершению, и уже скоро наступит пора отпусков. Многие планируют отдых, ориентируясь на популярные туристические направления — за рубеж или на российские курорты. НГС совместно со специалистами тур-индустрии собрал список самых интересных мест в Новосибирской области, где отпуск можно провести не хуже. В нашем обзоре вы найдете горы, озёра и санатории — а также пляжи и необычные идеи для отдыха.
Горы и водопады Новосибирской области
По наблюдениям директора туркомпании «Статус» Ирины Дружининой, одно из популярных мест для отдыха в Новосибирской области — Маслянинский район. Его территория граничит с Алтаем, поэтому здесь есть горы и возвышенности.
— Но нужно понимать, что это не Алтайские горы, а более пологие, — уточнила специалист. — Район богат водопадами. Они не всегда естественного происхождения, какие-то из них искусственные: например, Суенгинский. Кроме того, Маслянинский район — территория, где много грибов и ягод.
Ирина Дружинина отметила, что в районе проводят сплавы, участие в которых можно принять как взрослым, так и детям. Такой вид отдыха также популярен в Искитимском районе.
Из экскурсионных мест в Маслянинском районе специалист посоветовала посетить дом-музей Бирюкова и село Егорьевское, где находится золотой прииск. Золотодобыча в селе появилась в XIIX-XIX веках, предприятие до сих пор работает. Здесь также есть музей золотодобычи, изба с русской печью и штольня с интерактивной программой.
Еще одно интересное горное место — Бердские скалы.
— Здесь открывается потрясающий вид, с высоты около 300 метров можно увидеть леса и все вокруг. Ездить можно круглый год, — уточнила директор туркомпании. — Осенью потрясающий вид из-за буйства красок.
На пути к Бердским скалам путешественники могут встретить несколько водопадов в Искитимском районе — Беловский и Бучило. Еще один водопад можно посмотреть в 58 километрах от Новосибирска в Тогучинском районе — Карпысакский.
Соленые озера и пляжи Новосибирской области
Ирина Дружинина отметила несколько популярных среди туристов озер — в их числе Чановское и Карачи, которые находится в Чановском районе. Рядом с ними работают санатории, где можно провести свой отпуск.
— В Новосибирской области есть несколько санаториев, которые созданы на базе природных факторов: например, Доволенский и Краснозерский, — рассказала она. — Также есть озеро Горькое в Купинском районе — в его воде большая концентрация соли, есть грязь, которую используют в лечебных целях. Озеро более дикое, и много людей, которые приезжают полечиться в соленой воде, располагаются в палатках.
В регионе даже есть озеро, где развит дайвинг: нырнуть в водные глубины можно в Мраморном озере, или Абрашинском карьере.
Если хочется просто полежать на песке и искупаться, то можно поехать в Бердск или Речкуновку, где развита пляжная зона. По данным «Яндекс.Карты», на их территории находятся не менее 5 пляжей — один даже получил престижный статус.
Всё для отдыха
В туристско-информационном центре Новосибирской области рассказали, что в прошлом году туристический поток в регионе составил 1 875 638 человек — это первое место по Сибирскому федеральному округу, и 14 — по России. Наиболее популярными местами посещения туристов оказались сам Новосибирск, а также Ордынский, Искитимский и Маслянинский районы. Кроме того, провести отпуск в Новосибирской области можно интересно и с пользой — в научно-популярном направлении.
На основе данных туристско-информационного центра Новосибирской области и компании «Статус» мы составили карточки — они помогут сориентироваться и выбрать место для отпуска в регионе.
Среди интересных мест области — первый частный парк «Мира Парк»: в этом году в нём появились новые объекты. Чем можно заняться на территории в 15 га, мы рассказывали в репортаже с открытия нового сезона.