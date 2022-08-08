Первый пляж в Новосибирске получил престижную награду — как он выглядит в реальности

В Новосибирске появился пляж, отмеченный «Синим флагом», — у парк-отеля «Хвоя». Об этом общественность оповестило Минэкономразвития региона, назвав полученный статус высшей категорией нового российского стандарта качества и безопасности. Обозреватель НГС Стас Соколов протестировал этот новый предмет гордости. Вот его впечатления.
Что за «Синий флаг»?
Вообще-то по-русски название чаще переводится, как «Голубой флаг», но в Минэкономразвития, видимо, решили использовать слово «синий», дабы избежать сомнительных ассоциаций. Тем более что слово blue действительно обозначает обе градации этого цвета.
Знак отличия пляжей под названием Blue Flag придумали во Франции в 1985 году. Морских курортов в этой стране действительно хватает, она окружена морями с севера и юга, а на западе ее и вовсе омывает океан. Идея сразу понравилась чиновникам Евросоюза, и в 1987 году этот знак начали выдавать по всей Европе. А затем к инициативе присоединились и другие страны мира. Сейчас чемпионом по количеству «Голубых флагов» является Испания, у которой этим знаком отмечены около 600 (!) пляжей, на втором месте находится Турция, следом идут Греция и Франция.
Получение «Голубого флага» — дело сугубо добровольное. Для этого нужно выполнить целый ряд условий и отправить запрос национальным представителям организации. Список требований достаточно внушительный, в нём есть и чистота воды, и наличие спасателей, и количество туалетов. В общем, наличие такого знака должно говорить отдыхающим, что пляж для них максимально безопасен.
Местным оператором «Голубого флага» был Ростуризм. Но после известных событий Россия полностью исчезла с мировой карты Blue Flag. Зато российские пляжи, кроме синего, могут получить также зеленый (вторая категория) и желтый (третья) флаги.
«Хвоя» — это где?
Парк-отель «Хвоя» — это новое название пансионата «Былина». В прошлом году у него сменился владелец. Источники в курортно-досуговой сфере говорят, что фактическим хозяином пансионата стал банкир Игорь Ким, хотя официально это нигде не было подтверждено. «Хвоя» действительно заметно изменилась по сравнению с ее прежним обликом. На прилегающей территории возвели больше трех десятков купольных домиков. Заодно руководство парк-отеля перегородило шлагбаумом дорогу к отелю уже на въезде в лес. Так что если вы отправитесь на отмеченный почетным флагом пляж не будучи постояльцем отеля, то вам придется оставить машину и идти до пляжа пешком полтора километра. По крайней мере так говорят охранники, а никакой иной информации в зоне парковки перед шлагбаумом нет.
Клиенты отеля, которых интересует только пляж, могут проехать на машине практически до берега. Постояльцам придется идти к пляжу пешком по довольно живописной дорожке в сосновом бору (от центра комплекса это порядка 700 метров). Отдельный аттракцион для постояльцев и гостей — кролики, которые живут тут на вольном выпасе. Их можно кормить с руки (для этого в ресторане заготовлена даже порезанная морковка). Впрочем, не стоит обольщаться: желающих покормить ушастых так много, что зверьки могут вполне проигнорировать гостей, протягивающих им свои угощения.
Дорожка, ведущая к пляжу, упирается в построенный на краю бора бассейн и прилегающую к нему зону для принятия воздушных ванн. Выглядит это всё довольно сюрреалистично: кругом пустой лес, а на огороженном сеткой маленьком пяточке теснятся лежаки и лениво передвигаются в маленьком неглубоком водоеме люди. Бассейн построен таким образом, чтобы в нем не столько плавать, сколько сидеть с коктейлем. Вид на Бердский залив, на берегу которого находится пляж, перекрывает небольшое строение и стоящие дальше деревья. Отсюда можно эффектно выкатиться прямо в воду по мокрому желобу или спуститься по лестнице.
И как там на пляже?
Пляж еще с высоты удивляет расставленными по берегу лежаками с балдахином. Для хорошего дорогого морского курорта в этом, разумеется, нет ничего удивительного. Но в Новосибирске подобная деталь выглядит признаком роскоши.
Собственно пляж «Хвои» совсем невелик и заперт между водной горкой и огромным павильоном, который выстроен на берегу для проведения мероприятий. Вполне возможно, что как раз в тот момент, когда вы лежите на лежаке под солнцем в одних трусах (или купальнике), там наверху будут ходить дамы в вечерних платьях и джентльмены в костюмах.
Балдахины, впрочем, выплескиваются за пределы этого маленького пляжика — еще с десяток их стоит по другую сторону горки, на территории, которая формально должна бы относиться уже к соседнему санаторию «Сосновка». Условной границей между этим расширением пляжа «Хвои» и остальным миром можно считать, наверное, старый знак «Купание запрещено», который здесь призван играть, по всей видимости, роль некоего винтажного аксессуара.
Под ногами — приятный песок. Хотя, прямо скажем, это предложение трудно считать уникальным. Что касается воды, то она здесь, понятное дело, такая же, как во всём Бердском заливе, разве что дно почище. То есть, если вода уже начинает цвести везде, то здесь она будет точно такой же, как на другом берегу или на 100 метров левее.
Удивительно, что при всём обилии дополнительной инфраструктуры здесь нет какого-то нормального кафе. Над пляжем возвышается двухэтажное здание советской постройки с будкой для спасателей наверху. На здании — выцветший банер «Сосновка», оно производит впечатление если не заброшенного, то уж точно лишенного какой бы то ни было заботы. В здании есть небольшой ларек с газировкой и снеками, а рядом даже выставлены в ряд столики (откуда открывается неплохой вид). Но в целом это уровень какого-то парка в райцентре, а не пляжа с претензиями, конечно. Понятно, что формально это уже территория другого юридического лица. Но для отдыхающих эти нюансы могут быть непонятны.
К услугам гостей довольно обширный перечень дополнительных услуг — ознакомиться с ним можно на листочке формата А4 в мультифоре (если вы не из Новосибирска, то так здесь называют пластиковый файл). Дороже всего обойдется катание на «банане» — 2000 рублей (до пяти человек). Вёсельную лодку на двоих можно арендовать за 300 рублей (на полчаса). Сап на час обойдется в 500 рублей.
На пляже есть беседки с мангалами (800 рублей в час), но мясо (и всё остальное тоже) придется везти с собой. ВИП-беседку можно снять только на весь день, это будет стоить 1500 рублей. Не так дорого, если вдуматься, за возможность почувствовать себя чуть-чуть арабским шейхом, не покидая Новосибирска.
Если относиться к пляжу «Хвои» как просто к месту отдыха на воде (к которому еще и прилагаются какие-то дополнительные опции), то это неплохой вариант. По крайней мере, здесь относительно чисто и никто не включит в своей машине музыку, которую вы не хотели бы слушать. Ну а вынужденную прогулку по сосновому лесу можно считать частью личной программы по увеличению личной физической активности.
О том, стоит ли отправиться в выходные на пляжи вблизи села Ордынское и что там можно увидеть еще, читайте в материале обозревателя НГС.