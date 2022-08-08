Первый пляж в Новосибирске получил престижную награду — как он выглядит в реальности

Получение «Голубого флага» — дело сугубо добровольное. Для этого нужно выполнить целый ряд условий и отправить запрос национальным представителям организации. Список требований достаточно внушительный, в нём есть и чистота воды, и наличие спасателей, и количество туалетов. В общем, наличие такого знака должно говорить отдыхающим, что пляж для них максимально безопасен.

Местным оператором «Голубого флага» был Ростуризм. Но после известных событий Россия полностью исчезла с мировой карты Blue Flag. Зато российские пляжи, кроме синего, могут получить также зеленый (вторая категория) и желтый (третья) флаги.