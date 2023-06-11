Даже Траволта растерялся. Пять главных мемов Новосибирска, которые делают нас сильнее

Давайте откровенно. Мы живем в уникальном городе. Сами посудите, какой еще город способен круглый год воспитывать в своих жителях выносливость, ловкость, смелость, а в конце концов, неимоверное, я бы сказал даже буддистское терпение. Первые характеристики нужны, чтобы выжить в особых условиях гололеда, неубранных сугробов, вони, смога, пыли, разбитых дорог, затопленных улиц и вечных дорожных пробок. Всё это чередуется в зависимости от погоды и времени года. А буддистское терпение необходимо, чтобы спокойно переносить этот круглогодичный процесс закалки организма самого обычного новосибирца. Мы вас уверяем, какой-нибудь самый обычный иностранец — возьмем того же Траволту — просто не будет знать, что ему делать в таких экстремальных условиях. Самый обычный иностранец — просто беззащитный младенец в сравнении в самым обычным новосибирцем. Историю городских мест, которые претендуют на роль мемов, вспоминал корреспондент НГС Илья Калинин.
Чтобы осознать всю глубину уникальности Новосибирска, мы взяли пять самых знаковых городских тем и представили, как бы их проживал «самый обычный иностранец». Получилось какое-то жалкое, душераздирающее зрелище.
Пыль
Городские власти борются с пылью в Новосибирске на протяжении десяти лет. Один из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед мэрскими выборами
В 2016 году специалисты выяснили, что городская пыль состоит из пыли с открытых участков земли, результатов сгорания угля, песка и частиц асфальта. Чуть позже мэр обвинил в пыли стройки с их котлованами и грязью, которую вывозит в город на колесах техника. Еще позже, но в том же
В 2019 году мэр твердо заявил, что источники пыли научно обоснованы: это песко-соляная смесь, грязные колеса машин (грязь из частного сектора, дач и строек) и голые газоны. Весной
Наконец, в начале июня 2023 года в мэрии назвали очередные причины пыли: особенную почву, на которой стоит Новосибирск, жару и отсутствие осадков.
В борьбе мэра с пылью пока побеждает пыль: в апреле 2023 года прямые выборы мэра отменили. Конечно, мы не думаем, что данное решение пролоббировала пыль, но ей это на руку — бесспорно!
Горящая свалка
Горящие свалки, особенно полигон ТБО в районе Хилокского рынка, добавляют особые нотки к общему городскому аромату. Правда, на приятный запах пионерского костра из детства это совсем не похоже. Ну если только детство ваше не прошло на городской свалке. Кстати, некоторое количество новосибирцев практически там и живут. Они даже достучались до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал от своих подчиненных решить эту проблему. Но пока и проблема, и жители, и регулярно горящая свалка — всё на том же месте.
Горящая свалка — это вообще в каком-то смысле одна из наших региональных экономических скреп. Пока свалки разрастаются и горят, не снижается актуальность создания мусорной концессии и строительства мусороперерабатывающих заводов. А для этого надо увеличивать тарифы. То есть вливать в экономику народные деньги. Схема проверена и работает уже семь лет: ровно столько в Новосибирской области решается вопрос с мусорной концессией.
Иногда к запаху горящей свалки добавляются ароматы, доносившиеся со стороны Кудряшовского свинокомплекса. Редакция НГС летом 2022 года даже завела специальный календарь — фиксировала каждый вонючий случай.
Наконец, осенью 2022 года мэр Локоть заявил, что бороться с неприятным запахом в городе поможет озеленение. А в июне 2023 года НГС рассказал, как в последние три года активно вырубается парк «Березовая роща»: уже вырубили около 800 деревьев и планируют снести еще 200. Но не стоит беспокоиться, это парк так благоустраивают. Как и Первомайский сквер, до которого мы еще доберемся. Правда, ЦПКиО «Березовая роща» вырубают три года, а дизайн-проект начали готовить только что. Но когда такое мешало заниматься истинным озеленением города, о котором говорил мэр?
Пробка на площади Труда
Площадь Труда — какое-то, пожалуй, сакральное место. Долгие годы эта часть новосибирского Левобережья превращалась весной в маленькое озеро, и проезжающие автомобили — те, что не глохли — напоминали маленькие теплоходы и катера, дружно курсирующие по фарватеру. Причиной этому весеннему половодью городские чиновники называли нечищеные ливневки.
Кстати, нечищеные ливневки в 2021 году упоминались как одна из возможных причин особых городских ароматов.
В общем, новосибирцы приобретали в этом месте как начальные навыки по экстремальному вождению во время всемирного потопа, так и умение по-буддистски терпеливо сносить испытание, если машина глохла на середине самого искусственного из всех искусственных водохранилищ. Но с началом грандиозной стройки четвертого моста это место стало еще более значимым. Теперь здесь можно учиться постигать дзен во время многочасовых пробок.
Лестница на Речном вокзале
Лестница возле станции метро «Речной вокзал», ведущая от Коммунального моста к железнодорожной платформе, стала городским мемом, как и в свое время яма на Котовского. Правда, более опасным. Если яма ломала только бездушные железные механизмы, то лестница покушалась на жизнь людей.
Заметно разрушаться эта лестница стала весной 2017 года. С тех пор ее пытаются ремонтировать, но как-то всё безуспешно. Говорят, мэр Анатолий Локоть узнал (в очередной раз?) про опасную лестницу
Но с этим подрядчиком, судя по всему, что-то совсем не сложилось, и в мае
Наконец, 29 мая 2023 года на опасной лестнице появились рабочие и там, как выразился один из преисполнившихся терпением новосибирцев, «что-то зашевелилось».
Первомайский сквер
Первомайский сквер — новое испытание для горожан, которое появилось в Новосибирске совсем недавно. Любимый новосибирцами зеленый уголок в самом центре города закрыли на реконструкцию. Причем сразу полностью. Перед этим посносили популярные арт-объекты, которые стояли здесь много лет.
А вот постройки, которые судами давно признаны незаконными (кафе Carl’s Jr., Sabai Bar и здание Park Cafe с «Перчини»), стоят не снесенными.
Пока реконструкция популярного сквера выглядит так: несколько дней это место выглядит полностью разбитым, и какой-то активной работы там до сих пор не видно. А это значит, что горожане продолжают набираться выносливости, ловкости, смелости и терпения.