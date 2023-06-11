Даже Траволта растерялся. Пять главных мемов Новосибирска, которые делают нас сильнее

Городские власти борются с пылью в Новосибирске на протяжении десяти лет. Один из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед мэрскими выборами 2014 года — борьба с пылью. С 2012 года основное объяснение одно: грязный песок, которым посыпают зимой гололед.



В 2016 году специалисты выяснили, что городская пыль состоит из пыли с открытых участков земли, результатов сгорания угля, песка и частиц асфальта. Чуть позже мэр обвинил в пыли стройки с их котлованами и грязью, которую вывозит в город на колесах техника. Еще позже, но в том же 2016-м, было сказано, что пыль еще образуется в процессе выветривания железобетонных конструкций города и всевозможных построек.