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Анатолий Локоть назвал способ борьбы с неприятным запахом в Новосибирске

По словам мэра, источник вони — за пределами города

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Ранее Новосибирск вошел в топ-10 городов по уровню озеленения

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что озеленение города поможет в борьбе с неприятным запахом, который периодически появляется в течение лета.

— Всем хорошо известно, что источник запаха — не в черте города. Мы не раз эту тему обсуждали, все знают, откуда этот запах. Но мы продолжаем работать. Мы боремся с этим — как раз созданием зеленых зон. Потому что самые лучшие фильтры от подобных явлений: пыли, дыма, грязи, запаха — это, конечно, озеленение, — рассказал глава города в эфире телеканала «ОТС» 22 сентября.

Среди причин, которые способствуют загрязнению воздуха, Анатолий Локоть назвал автомобили, промышленные предприятия, частный сектор.

Мэр ответил и на другие вопросы жителей Новосибирска в прямом эфире. Всё самое важное из интервью НГС собрал в онлайн-трансляции.

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