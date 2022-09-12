Зловонное лето: три месяца НГС вел календарь вони в городе — подводим итоги и ищем ответ на вопрос, когда это кончится

Я календарь переверну

В новый год журналистам дарят кучу календарей разных видов, размеров и стилей. Некоторые остаются на столе для планерок и лежат там весь год, и это удобно: можно сделать пометки, быстро узнать, что в какой день недели, на худой конец, просто потеребить бумажку.



Первые нотки летних зловоний мы почувствовали в июне — пахло, как правило, поздно вечером, около 22:00. Итак, смердящее время было: в ночь с 26 на 27 июня (с воскресенья на понедельник), вечером в тот же понедельник, 27 июня. Буквально через день опять: с 29 на 30 июня (со среды на четверг).