Зловонное лето: три месяца НГС вел календарь вони в городе — подводим итоги и ищем ответ на вопрос, когда это кончится
Самыми пахучими в Новосибирске оказались выходные — кого проверяли и что выяснили эксперты
В этом году лето не выдалось таким вонким, как в прошлые годы, хотя волны сомнительных ароматов всё же время от времени прокатывались по улицам города. С приходом тепла редакцию НГС традиционно заваливают жалобами на жуткий запах в городе, да и журналисты — тоже люди с обонянием и способностью различить запахи, так что в этом году мы решили больше прислушиваться к своим ощущениям и вести календарь вони. Да, грубо, но зато по делу: как только улавливали знакомое амбре — делали отметку в календаре. Кстати, в этом году произошел казус: министр природных ресурсов сказал, что для кудряшовского свинокомплекса делают новое оборудование, потому что все устали от ужасного запаха. Но предприятие всегда отрицало и по-прежнему отрицает свою причастность к этой проблеме, а очередной этап реконструкции, подчеркивают в компании, — плановое мероприятие. Итак, заключительный летний обзор атмосферы, хотя не факт, что мы выдохнули и теперь можно будет весь год вдыхать: зимой, если помните, тоже пахло не только морозной свежестью.
Я календарь переверну
В новый год журналистам дарят кучу календарей разных видов, размеров и стилей. Некоторые остаются на столе для планерок и лежат там весь год, и это удобно: можно сделать пометки, быстро узнать, что в какой день недели, на худой конец, просто потеребить бумажку.
Первые нотки летних зловоний мы почувствовали в июне — пахло, как правило, поздно вечером, около 22:00. Итак, смердящее время было: в ночь с 26 на 27 июня (с воскресенья на понедельник), вечером в тот же понедельник, 27 июня. Буквально через день опять: с 29 на 30 июня (со среды на четверг).
В июле особенно едкий запах чувствовался с 3 на 4 июля (с воскресенья на понедельник); вечером 18 июля (с понедельника на вторник), 22 июля вечером (пятница), с 24 на 25 июля (с воскресенья на понедельник).
В августе тоже чаще всего пахло поздно вечером: с 3 на 4 августа (среда — четверг), причем пахло даже и 5-го утром (пятница), говорит наш календарь. Очередная порция вони выпала в ночь с 15 на 16 августа (с понедельника на вторник). Следующая дата — утро и поздний вечер 19 августа (пятница). Под вечер 23 августа (вторник) и в пятницу, 26 августа, поздно вечером новосибирцы снова ощутили неприятный запах в городе.
Сентябрь нынче выдался теплым (во всяком случае, первые дни), а значит, лето продолжается:
— Сегодня утром, 5 сентября, в районе Горбольницы ужасная вонь. Стоит запах как на свиноферме, — сообщил читатель, и мы сделали очередную пометку в календаре, добавив еще и вечер 4-го, когда тоже пахло. И снова это ночь с воскресенья на понедельник.
Конечно, статистика из этого вышла не показательная, вывод только один — когда наступает лето, начинает вонять, и чаще всего к выходным: пятница (самое время для летних городских тусовок), воскресенье (а нечего торчать в городе), ну и полировка выходных — утро понедельника (чтобы аромат города вас догнал, если вы вдруг уехали на природу).
Зимняя несвежесть
В этом году неприятный запах был даже зимой, что удивило новосибирцев, которые привыкли к тому, что вонь — признак лета в Новосибирске. Тогда НГС спросил у нескольких ведомств, что может быть источником неприятного запаха в это время. В ответе Росприроднадзора было сообщение о результатах проверки АО «Кудряшовское».
— Выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Выданы предписания на их устранение, — говорилось в цитате ведомства, касающейся жалоб горожан на неприятный запах и их выводов о том, что источник — именно свинокомплекс.
Росприроднадзор проверил и Горводоканал — выяснили, что те каждый день убирают крупный мусор с решеток и вообще отходы увозят минимум два раза в неделю, чтобы не допустить распространения запаха. Тем не менее в пробах, взятых рядом с площадкой, нашли аммиак, сероводород, фенол, формальдегид и другие вещества. Но концентрация этих веществ не превышала нормы, отметили в ведомстве.
В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что источниками запаха могут быть АО «Кудряшовское», «Горводоканал», МУП «САХ», которому принадлежат мусорные полигоны и ливневая канализация.
Что касается «Кудряшовского», то предприятие проверяли и нашли нарушения санитарного законодательства, выдали предписание. При этом Роспотребнадзор сказал, что концентрации вредных веществ на границе предприятия не превышают нормы.
Результатами поделились и ученые института органической химии, которые нашли маркерные соединения, характерные для навозно-канализационных запахов. Но источники возникновения запахов, вызываемых указанными веществами, установить не представляется возможным, заключили эксперты.
На протяжении многих лет борьбы со зловоньем в Новосибирске эксперты называли много других источников неприятных запахов, в том числе мясокомбинат, сточные воды, птицефабрику. Но виновного до сих пор не нашли и вердикт не вынесли.
Гости иногда жалуются
В августе министр сельского хозяйства Евгений Лещенко провел пресс-конференцию в ТАСС, где рассказал о новых проектах по модернизации уже существующих ферм и строительстве помещений для содержания животных. Один из адресованных ему вопросов касался сроков выхода на полную мощность третьей очереди кудряшовского свинокомплекса. В ответ министр сообщил, что это будет сделано в текущем году.
— Это обеспечит увеличение объемов производства. Вот сейчас порядка 78 тысяч тонн, еще плюсом 10 тысяч тонн. Они вплотную должны подойти где-то к 80 тысячам, — уточнил министр.
В ответе на тот же вопрос он сказал, что «есть еще одна проблема»:
— На этом мы где-то по объемам остановимся. И смысла нет большого, потому что подошли, объясняют наши ветеринарные специалисты, к необходимости санации и реконструкции первой очереди. Вы понимаете, что гости иногда жалуются на запах в районе аэропорта, и, естественно, это требует кардинального пересмотра технологий содержания на первой площадке — той, что находится в Криводановке.
По словам министра, именно к этому проекту будут приступать с 2023 года. Для этого нужно полностью убрать поголовье на первой площадке, провести очень серьезную реконструкцию, в том числе вентиляции, технологии содержания, технологии удаления навоза.
— И тогда, конечно, я думаю, от этой проблемы, может, не полностью мы уйдем, но существенно этот негатив снизим, на порядок.
После речи министра свинокомплекс ответил, что ремонт связан с износом основных производственных фондов.
— Площадка была введена в строй в 1976 году. Исходя из результатов исследования компании CityAir, источник запаха в аэропорту еще предстоит определить, — уточнили после пресс-конференции в пресс-службе «Сибагро».
Это лишь мнение
В пресс-службе компании считают, что в ответе министра некорректно переплелись две темы: сначала речь шла о санации первой очереди, то есть комментировалось обновление поголовья. А потом министр якобы перешел на свое личное мнение, предположив, что, возможно, эта санация как-то повлияет на запахи в Новосибирске. Представители комплекса в очередной раз отметили, что причастность предприятия к неприятным запахам в аэропорту и уж тем более в центре города не подтверждена никакими исследованиями, и это домыслы, которые всё время приходится опровергать. Свинокомплекс, разумеется, пахнет, но в рамках своей санитарной зоны, подчеркнули в компании.
— Не подтверждает ни один датчик, что наш запах распространяется дальше четырех километров при любых погодных условиях, — отметили в пресс-службе и подчеркнули, что санация — это не установка нового оборудования. — В данном случае речь идет о санации стада. Весь этот процесс связан с биологической безопасностью в первую очередь. Это перестройка корпусов, снятие внутреннего слоя бетона, потому что он заселен микрофлорой. Соответственно, обновление всех производственных помещений, полная замена оборудования и полная замена стада. Более продуктивные животные заселяются после того, как произошли все мероприятия, связанные с реконструкцией помещений.
Помимо запаха навоза и свинофермы (так характеризуют аромат читатели), в городе часто пахнет горящими свалками. Но это уже другая проблема, решение которой заключается не в поиске источника, а в поисках организации, сознательности, ответственности и денег.