Кладбище пней: как без плана вырубают «Березовую рощу» и почему новосибирцы называют это «вандализмом» и «уродством»

У парка «Березовая роща» отличное расположение — рядом метро, много парковок, достаточно активно ходят автобусы и троллейбусы. Площадь для прогулок немаленькая, около 30 гектаров . Раньше здесь было кладбище при церкви. Церковь осталась, а на территории в середине прошлого века заложили парк.

Последнее комплексное благоустройство здесь было 15 лет назад, а к 120-летию города, то есть 10 лет назад, открыли 4-ярусный фонтан.

В 2020 году местные жители начали замечать, что в парке становится всё больше пней.