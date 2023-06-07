Кладбище пней: как без плана вырубают «Березовую рощу» и почему новосибирцы называют это «вандализмом» и «уродством»

«Березовая роща» — парк, который чаще других остается в стороне. В последнее время в нем не было масштабных реконструкций, нет дендроплана и стабильного финансирования. Зато есть пни. И становится их всё больше и больше. Местные жители пытаются добиться от власти создания хотя бы плана по работам и развитию парка. Мы прогулялись по «Березовой роще», чтобы посмотреть, во что превращается парк.
У парка «Березовая роща» отличное расположение — рядом метро, много парковок, достаточно активно ходят автобусы и троллейбусы. Площадь для прогулок немаленькая, около
Последнее комплексное благоустройство здесь было
В 2020 году местные жители начали замечать, что в парке становится всё больше пней.
«Раньше была куча деревьев, а сейчас масса пеньков»
— За три года было вырублено 790 деревьев и будет вырублено еще 200 (данные подтверждаются ответом прокуратуры, который есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Понятно, что парк старый и нужна санация, но она делается без предварительной инвентаризации. До сих пор у парка нет дендроплана. Это как начать делать ремонт квартиры, не представляя, что вы хотите получить и как она будет выглядеть, — объяснил активист Александр Петрищев. — Нет плана развития парка, нет даже техзадания для его разработки.
Каждый раз после проведения вырубки активисты хватаются за голову — техника то дорожки продавит, то здоровые деревья повредит, то покрытие площадок уничтожит.
— Здесь была аллея ветеранов ВОВ, — показывает Александр на два одиноко стоящих дубка, один из которых засох. — Было десять деревьев. При вырубке техника загонялась так вандально, что было порушено всё.
У каждого дуба была именная табличка и ограждение, но деревья это не спасло. В ответе мэрии, который имеется в распоряжении редакции, говорится, что два дуба были высажены самовольно и их уже заменили.
— Вандализм какой-то. Сейчас просто идет вырубка и практически ничего не садится. Раньше была куча деревьев, а сейчас масса пеньков. Такие поля пеньков, — разводит руками активист. — Они отчитываются о сотнях высаженных деревьев. И мы решили сделать свою инвентаризацию свежих посадок, потому что нет тут столько высаженных деревьев, как они говорят. Выглядит всё это безобразно. Роща уродуется. Хотят освободить полянки под новые кафе или точечную застройку?
«Это всё затраты спонсоров»
Активисты до сих пор пытаются получить четкие ответы на свои вопросы — в первую очередь про финансирование парка.
— Оказывается, администрация практически ни копейки не тратит на посадки. Это всё затраты спонсоров по высадке новых деревьев. А на прямое содержание парка не тратится ничего. Спонсоров привлекать — прекрасно. Но куда идут деньги налогоплательщиков, большого количества коммерсантов? — задается вопросом Александр. — После сбора инициативной группы нам с администрации представители пришли и сказали: «Мы рубили и рубить будем». А восстанавливать кто будет? Нам прямо сказали: «Ищите сами спонсоров». У меня одни маты на это. Что это за отношение?
От такого разговора люди опешили и начали собирать подписи против вырубки. Их уже более 2000.
Активистов возмущает, что у города есть деньги (на самом деле — нет) на новый парк Иня, на проект парка «от моста до моста» в 370 гектаров, а «Березовая роща» остается в тени. А работы ведутся «как попало».
При спиливании деревьев, например, повредили покрытие спортивной площадки. Пришлось убирать все тренажеры, чтобы приводить ее в порядок.
— Мы шум подняли. Была нормальная площадка с тренажерами. Рубили нормальные деревья по поздней весне и загнали технику, которая продавила весь асфальт. И сейчас ремонтируют, но для этого нужно было убрать тренажеры. И они на выброс? Кто будет оплачивать это? Кто будет восстанавливать? — возмущен Александр.
«Если они рассчитывают, что мы успокоимся, — этого не будет»
Недоумение у активистов вызывает, что санитарная обрезка и вырубка не ведется на площадках, которые были отданы в аренду.
— Территории, которые находятся в аренде: лазертаг, аттракционы и другие — на этих площадках за три года не было срублено ни одно дерево. С чем это связано? Именно здесь нет аварийных деревьев? — удивляется Александр.
Он идет по аллее дальше и останавливается у высокой, крепкой березы.
— Пометили дерево красным, да, оно сломалось в свое время, но оно живое. Его срубят и на его месте что посадят? Оно не опасно, нет дупел. Оно простоит дольше, чем мы проживем с вами, — уверен новосибирец. — Зачем его рубить? Чтобы пень был. Кронирование делают так, чтобы дерево погибло — не оставляют вообще никаких веток и остается только дрын. Он начинает засыхать, и остатки ствола потом спиливают. И государство платит дважды из наших налогов за одно дерево — его сначала кронируют, а потом спиливают.
Отдельная боль местных жителей — животные, которые покидают «Березовую рощу».
— Вот такое бездумное вмешательство в экосистему парка уже дало свои плоды. Здесь гнездились коршуны, выводили птенцов, всё — их нет. Жила длиннохвостая неясыть — тоже ее больше нет. Белок было гораздо больше. Разрушают место, где мы живем. И это бесит, — сжимает кулаки Александр.
Ароматы «Березовой рощи»
Кафе «В Березовой роще» — заведение известное, в первую очередь шашлыками, которые жарили здесь же на мангале перед посетителями. В 2019 году было решено такую практику прекратить.
— Кафе должны были убрать тогда же, договор аренды расторгали. Им отключали воду, электричество. Они притащили дизель-генератор, который работал здесь два года. И воняло на весь парк выхлопными газами. Потом опять договор аренды возобновили, — вспоминает Александр.
Мангал сейчас на площадке не видно, но Александр предложил зайти за здание. Там мы увидели тот самый дизель-генератор, деревянную, очень хлипкую пристройку, штаны, которые сушились на веревке, и трубу.
— Здесь они теперь также жарят шашлык на углях, через трубу дым стелется по всему парку, — показывает окрестности житель Дзержинки.
Редакция НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить правовой статус кафе.
«Сказали, что срубят и уберут тройную защиту парка от дороги»
Со стороны проспекта Дзержинского в парке «Березовая роща» есть мощная, продуманная защита — тройной зеленый забор. Сначала идут кустарники, затем деревья пониже и третий заслон — высокие деревья.
— Они сказали, что срубят всё, уберут вот эту защиту. Но люди, когда это спроектировали еще в советские годы, были не дураками же. Что сделают взамен? — разводит руками житель Дзержинки.
Сейчас в группе активистов — несколько сотен человек.
— Если они рассчитывают, что мы успокоимся, то этого не будет, — заверил Александр. — Мы пойдем дальше, на федеральный уровень. Уже обращались в администрацию президента и будем продолжать обращаться.
В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС объяснили, что вырубка ведется с 2022 года.
— Были начаты работы по освобождению парка «Березовая роща» от зеленых насаждений — деревьев (переросших, в аварийном состоянии, сорных самосевных) и восстановлению утраченных элементов озеленения со стороны пр. Дзержинского, которые включали в себя подготовку к ремонту и омоложение изначально существующего зеленого экрана, а также формовочную обрезку деревьев над основными пешеходными зонами, — перечислили в мэрии.
В 2023 году начали сносить и обрезать аварийные зеленые насаждения на аллее от монумента Славы до Малой площади парка.
— Сруб 260 штук и обрезка 63 штук аварийных деревьев производится поэтапно. Данные работы проводятся по результатам проведенных обследований и на основании разрешения, оформленного в установленном порядке, — заверяют в мэрии.
В ответе на запрос говорится, что в 2021 году в створе оси тротуара между спортивной площадкой и контактным зоопарком были высажены в группы крупномерные березы — 200 штук. При этом когда мы гуляли по парку, то смогли насчитать всего несколько десятков именно берез.
Утверждается, что в прошлом году было посажено 546 саженцев — 46 елей, 350 можжевельников, 150 пузыреплодников. К сожалению, и эти насаждения в таком количестве обнаружить не удалось. В связи с этим редакция НГС обратилась в мэрию с просьбой показать на месте в парке эти насаждения. Тем более что, по заверениям специалистов, «по результатам обследования, проведенного осенью 2022 года, приживаемость составила 82% от количества высаженных растений».
— План посадки зеленых насаждений в текущем году прорабатывается специалистами парков. В настоящее время проводятся работы для подготовки дизайн-проекта реконструкции парка «Березовая роща», в рамках которого будет учтена высадка декоративных зеленых насаждений, в первую очередь берез различных видов. Дополнительно сообщаю, что в результате кражи чугунных секций отсутствует часть кованого ограждения парка «Березовая роща». Сотрудниками парка произведен осмотр ограждения, определяется объем ремонтных работ, — добавили в мэрии.
Ранее корреспондент НГС решила объяснить, почему считает Дзержинский район самым лучшим и какие проблемы больше всего волнуют, а иногда совсем не волнуют дзержинцев.