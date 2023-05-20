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Рядом с опасной лестницей на Речном вокзале уложили плитку

Люди ходят по крутому спуску

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Плитка снова появилась на обходной лестнице

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В Новосибирске на «народной лестнице», которую сделали местные жители возле опасного пролета на Речном вокзале, вновь появилась плитка. По ней ходят местные жители. Кадры с места прислали 20 мая.

Ранее небольшую часть плитки, приготовленной для укладки на аварийной лестнице на Речном вокзале, новосибирцы для удобства уложили на «народной». Позже, по словам волонтеров, подрядчики забрали ее назад.

До этого плитку собрали работники

До этого плитку собрали работники

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Горожане спокойно пользуются этим подъемом

Видео: предоставлено читателем НГС

Сегодня неравнодушные граждане вернули плитку на место.

Новосибирцам удобнее подниматься и спускаться по самодельным ступеням, чем идти в обход

Новосибирцам удобнее подниматься и спускаться по самодельным ступеням, чем идти в обход

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Ранее мы писали о том, что лестницу, ведущую с моста к Речному вокзалу, уже долгое время не могут отремонтировать. Мэр после этого начал искать нового подрядчика.

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ЛестницаНовосибирскРечной вокзалПодрядчикМэрВолонтеры
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