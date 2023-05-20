Рядом с опасной лестницей на Речном вокзале уложили плитку

В Новосибирске на «народной лестнице», которую сделали местные жители возле опасного пролета на Речном вокзале, вновь появилась плитка. По ней ходят местные жители. Кадры с места прислали 20 мая.
Ранее небольшую часть плитки, приготовленной для укладки на аварийной лестнице на Речном вокзале, новосибирцы для удобства уложили на «народной». Позже, по словам волонтеров, подрядчики забрали ее назад.
Сегодня неравнодушные граждане вернули плитку на место.
Ранее мы писали о том, что лестницу, ведущую с моста к Речному вокзалу, уже долгое время не могут отремонтировать. Мэр после этого начал искать нового подрядчика.