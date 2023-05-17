«Трафик, конечно, мощный»: возле опасной лестницы на Речном вокзале появилась вторая, «народная» — как она выглядит

В Новосибирске возле опасной лестницы на Речном вокзале появился альтернативный подъем. Об этом рассказал читатель НГС, внимание которого привлекли необычные ступеньки.
На кадрах видно: ступени фактически вырыты в земле, для большинства пассажиров пригородных электропоездов они высоковаты, но людей это всё равно не останавливает.
— Женщина из ларька около лестницы сказала, что приезжало телевидение и с понедельника продолжат ремонт, но на сайте госзакупок не нашли пока контракт, — написал в редакцию читатель НГС. — В единой системе закупок контракт по ремонту лестницы сейчас обозначен как «исполнение прекращено», то есть его расторгли.
На остановочной платформе побывал и фотожурналист НГС Александр Ощепков:
— Трафик тут, конечно, мощный, — оценил альтернативную лестницу наш коллега. — Лестница «самопальная»: люди вырезали ступеньки в склоне, положили туда плитку, из тех, которые планировали на основную лестницу класть. Ступеньки — высокие, неудобные.
По данным сервиса «Контур.Закупки», закупка на ремонт была признана несостоявшейся, а подрядчик, ООО «Галактика», включен комиссией областного УФАС в реестр недобросовестных поставщиков.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Галактика» — микропредприятие со штатом 1 человек, основной вид деятельности — торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков. Компания была создана 8 апреля 2022 года, с того момента стала участником госзакупок на 11,6 миллиона рублей и на такую же сумму заключила госконтрактов. Выручка на конец 2022 года составила 1,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 27 тысяч рублей.
Владельцем и директором «Галактики» является Константин Попов, который также является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Томской области. Дозвониться до него не удалось.
Отремонтировать опасную лестницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые пообещал в конце августа 2022 года. В ходе личного приема он заверил обратившуюся к нему сибирячку, что до ноября 2022-го лестницу приведут в порядок. После сроки ремонта неоднократно сдвигались, а на прошлых выходных новосибирцы повесили на всё еще закрытом подъеме гневный плакат.