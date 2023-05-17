«Трафик, конечно, мощный»: возле опасной лестницы на Речном вокзале появилась вторая, «народная» — как она выглядит

На кадрах видно: ступени фактически вырыты в земле, для большинства пассажиров пригородных электропоездов они высоковаты, но людей это всё равно не останавливает.

— Женщина из ларька около лестницы сказала, что приезжало телевидение и с понедельника продолжат ремонт, но на сайте госзакупок не нашли пока контракт, — написал в редакцию читатель НГС. — В единой системе закупок контракт по ремонту лестницы сейчас обозначен как «исполнение прекращено», то есть его расторгли.