Мэр пообещал отремонтировать опасную лестницу — на работы потратят почти 800 тысяч рублей

Строительные работы должны быть выделены до конца строительного сезона 2022 года. Кроме того, по информации муниципалитета, администрация Октябрьского района Новосибирска проверила растущие возле лестницы деревья. Обрезать их планируют весной 2023 года.

Ранее НГС писал о том, что проект парка возле Ельцовки-1 изменили: сколько денег планируется потратить на его обустройство, пока не посчитали.