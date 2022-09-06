Мэр пообещал отремонтировать опасную лестницу — на работы потратят почти 800 тысяч рублей
Ремонт собираются закончить к ноябрю
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать аварийную лестницу, ведущую с улицы Восход к станции метро «Речной вокзал» и одноименной железнодорожной станции. На ее восстановление собираются потратить 778 тысяч рублей.
О том, что спускаться по лестнице опасно даже летом, градоначальник узнал 29 августа 2022 года в ходе личного приема граждан. Как рассказали в мэрии Новосибирска, к Анатолию Локтю обратилась председатель ТОС «Гурьевский» Марина Ушакова, по словам которой спуск находится в плохом состоянии: плитка разбита, бетонные ступени раскрошены. Зимой лестница вдобавок становится скользкой.
— Лимиты на ремонт этой лестницы заложены в планах на 2022 год, — рассказали в мэрии Новосибирска, — глава города актуализировал поручение департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, установив срок выполнения всех работ до ноября. Администрации Октябрьского района поручено провести обрезку деревьев, которые мешают проходу пешеходов по лестнице.
В ответ на запрос НГС в мэрии Новосибирска уточнили, что на ремонт опасной лестницы планируется потратить 778 тысяч 604 рубля 40 копеек: сметный расчет согласован с управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска.
— При ремонте данной лестницы планируются следующие работы, — рассказали в мэрии, — демонтаж разрушенных конструкций, устройство стальных конструкций и пандуса, восстановление ступеней, окраска.
Строительные работы должны быть выделены до конца строительного сезона 2022 года. Кроме того, по информации муниципалитета, администрация Октябрьского района Новосибирска проверила растущие возле лестницы деревья. Обрезать их планируют весной 2023 года.
Ранее НГС писал о том, что проект парка возле Ельцовки-1 изменили: сколько денег планируется потратить на его обустройство, пока не посчитали.