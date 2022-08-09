Проект парка у Ельцовки-1 согласовали с новосибирцами — как его изменили

В Новосибирске согласовали с горожанами проект благоустройства территории рядом с Ельцовкой-1. Он будет расположен на участке от Красного проспекта до Ипподромской магистрали. В проект были внесены изменения.

Для парка сделают вход с Красного проспекта, а скейт-площадку, которую выполнят из бетона, разместят ближе к улице Ипподромской.

— Сейчас будет разрабатываться проектно-сметная документация. После того как она будет готова, мы сможем понять, во сколько обойдется строительство, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.