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Проект парка у Ельцовки-1 согласовали с новосибирцами — как его изменили

Сейчас для благоустройства разработают документацию

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Сроки строительства пока не известны

Сроки строительства пока не известны

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В Новосибирске согласовали с горожанами проект благоустройства территории рядом с Ельцовкой-1. Он будет расположен на участке от Красного проспекта до Ипподромской магистрали. В проект были внесены изменения.

Для парка сделают вход с Красного проспекта, а скейт-площадку, которую выполнят из бетона, разместят ближе к улице Ипподромской.

— Сейчас будет разрабатываться проектно-сметная документация. После того как она будет готова, мы сможем понять, во сколько обойдется строительство, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

После определения стоимости нужно будет определить источники финансирования, а затем — сроки проведения работ.

НГС публиковал эскизы будущего парка у Ельцовки-1. Посмотрите на них в нашем материале.

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