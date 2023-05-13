Новосибирцы повесили гневный плакат у лестницы на Речном, которую ремонтируют почти полгода — что они написали

Новосибирцы повесили гневный плакат у разрушенной лестницы у метро «Речной вокзал». Его снял на фото читатель НГС и прислал в редакцию. Кто именно повесил плакат — неизвестно.
— Очень возмущен, что мост ремонтируют очень неспешно и долго что лестницу делают, — прислал фото в редакцию читатель НГС.
Автор плаката призвал принять меры из-за долгого ремонта лестницы. Она беспокоит новосибирцев еще с лета прошлого года, но какие-то реальные действия горожане увидели только в начале этого года.
— Сделайте уже! — написано на плакате. — Лестницу на остановке метро «Речной вокзал». Если ремонт делают так долго и так бездарно — значит, эти люди не умеют работать и нужно сменить их начальников. Хватит это терпеть!
Редакция НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Контракт на ремонт заключен между МКУ «
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором и единственным учредителем ООО «Галактика» является Константин Попов, основной вид деятельности компании — торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, среди прочих видов деятельности — производство спецодежды, верхней одежды и нательного белья. «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» занимают девятое место в перечне видов деятельности компании. ООО «Галактика» участвовало в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключило госконтракты на 5,9 миллиона рублей. Сведений о полученной компанией прибыли в сервисе не представлено. Номеров телефонов компании для связи в открытых источниках обнаружено не было.
В начале марта лестницу перекрыли строительными материалами.