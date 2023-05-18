Мэрия начала искать нового подрядчика для ремонта опасной лестницы на Речном вокзале — цену работ решили поднять

В Новосибирске начали искать нового подрядчика для ремонта опасной лестницы, ведущей с улицы Восход к платформе Речной вокзал.
Извещение о проведении соответствующего аукциона опубликовали на сайте госзакупок 18 мая 2023 года. На этот раз работы по восстановлению пролета заказчик, МКУ ДЭУ-1, оценил в 1 миллион 194 тысячи 439 рублей 38 копеек. Первая цена ремонта, согласно тексту предыдущей закупки, составляла 778 тысяч 604 рубля 40 копеек.
Муниципальные чиновники рассчитывают, что за эти деньги строители выровняют места просадки бетона, устроят ступени и уложат на них плитку (бетонную, цементную или мозаичную), оградят пролет перилами с поручнями из поливинилхлорида и сделают бетонные пандусы.
Кроме того, подрядчику нужно будет установить на площадках стальные урны (количество неизвестно), а также провести ряд других работ. Выполнить весь объем требований предполагается в срок, не превышающий двух недель с даты заключения контракта.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 мая 2023 года.
Сроки ремонта опасного пролета неоднократно сдвигались. В первый раз мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе личного приема пообещал привести его в порядок до конца октября 2022 года, но искать желающих поработать на благо города начали только 3 ноября, закончить ремонт тогда планировалось до 31 января 2023 года включительно.
Фактически победитель конкурса, ООО «Галактика», приступил к демонтажу старых перил за несколько дней до дедлайна, после чего работа в очередной раз встала. После этого контракт с микропредприятием был расторгнут, а юрлицо попало в реестр недобросовестных поставщиков.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Галактика» — микропредприятие со штатом 1 человек, основной вид деятельности — торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков. Компания была создана 8 апреля 2022 года, с того момента стала участником госзакупок на 11,6 миллиона рублей и на такую же сумму заключила госконтракты. Выручка на конец 2022 года составила 1,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 27 тысяч рублей.
Данных для связи с Константином Поповым в открытых источниках не представлено.
В минувшие выходные разгневанные новосибирцы повесили на перекрытом пролете плакат с требованием привести его наконец в порядок. А вчера, 17 мая, горожане заметили, что параллельно лестнице идет второй, альтернативный подъем: ступени выкопали в земле и для удобства положили на них приготовленную для ремонта плитку.
Ранее НГС писал о том, сколько хотят взыскать с подрядчика за сорванные сроки строительства станции метро Спортивная. Ее должны были сдать еще в сентябре 2022 года.