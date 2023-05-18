Мэрия начала искать нового подрядчика для ремонта опасной лестницы на Речном вокзале — цену работ решили поднять

В минувшие выходные разгневанные новосибирцы повесили на перекрытом пролете плакат с требованием привести его наконец в порядок. А вчера, 17 мая, горожане заметили, что параллельно лестнице идет второй, альтернативный подъем: ступени выкопали в земле и для удобства положили на них приготовленную для ремонта плитку.

Ранее НГС писал о том, сколько хотят взыскать с подрядчика за сорванные сроки строительства станции метро Спортивная. Ее должны были сдать еще в сентябре 2022 года.