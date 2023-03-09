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13,5 миллиона хотят взыскать с подрядчика за сорванные сроки строительства станции метро «Спортивная»

1 марта строители заявили, что станция готова на 97%

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Сроки сдачи станции неоднократно переносились. Прежде мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что хочет увидеть открытие станции на День города в 2022 году

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Мировой суд Кировского района Новосибирска рассмотрел два административных дела о срывах сроков строительства станции метро Спортивная в Новосибирске. О вынесенных в январе 2023 года решениях рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

По информации ведомства, в ноябре минувшего года прокуроры решили проверить, почему станция метро «Спортивная» до сих пор не работает, несмотря на то, что ее должны были сдать еще в сентябре 2022 года.

— В отношении генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), — рассказали в областной прокуратуре. — Постановлениями мирового судьи Кировского судебного района Новосибирска от 13 января 2023 и 31 января 2023 должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначены штрафы на общую сумму 13 миллионов 593 тысячи 683 рублей 51 копейка.

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.

В пресс-службе компании НГС сообщили, что о том, что ООО «СпецТрансСтрой» оштрафовали на крупную сумму, говорить рано:

— В настоящее время решение суда в силу не вступило и мы его обжалуем, — сообщили в пресс-службе.

Также в январе 2023 года административное дело возбудили на главу департамента транспорта Новосибирска. Поводом для разбирательства также стали срывы сроков строительства станции.

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