13,5 миллиона хотят взыскать с подрядчика за сорванные сроки строительства станции метро «Спортивная»

Мировой суд Кировского района Новосибирска рассмотрел два административных дела о срывах сроков строительства станции метро Спортивная в Новосибирске. О вынесенных в январе 2023 года решениях рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.
По информации ведомства, в ноябре минувшего года прокуроры решили проверить, почему станция метро «Спортивная» до сих пор не работает, несмотря на то, что ее должны были сдать еще в сентябре 2022 года.
— В отношении генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), — рассказали в областной прокуратуре. — Постановлениями мирового судьи Кировского судебного района Новосибирска от 13 января 2023 и 31 января 2023 должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначены штрафы на общую сумму 13 миллионов 593 тысячи 683 рублей 51 копейка.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.
В пресс-службе компании НГС сообщили, что о том, что ООО «СпецТрансСтрой» оштрафовали на крупную сумму, говорить рано:
— В настоящее время решение суда в силу не вступило и мы его обжалуем, — сообщили в пресс-службе.
Также в январе 2023 года административное дело возбудили на главу департамента транспорта Новосибирска. Поводом для разбирательства также стали срывы сроков строительства станции.