Начальник департамента транспорта Новосибирска попал под дело из-за нарушения срока сдачи станции метро «Спортивная»

В Новосибирске из-за нарушения сроков завершения строительства станции метро «Спортивная» возбуждено дело об административном правонарушении на начальника департамента транспорта — Константина Васильева.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мэрию города проверили на исполнения соблюдения бюджетного законодательства.
— По результатам проведенной проверки в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статья 15.15.4 КоАП РФ (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По административному делу на начальника департамента могут наложить штраф или дисквалифицировать на срок до двух лет.
Постановление прокуратуры рассмотрит Центральный районный суд. Также прокурор сегодня,
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство «Спортивной». В этом году на станции проведут пусконаладочные работы. В конце декабря на станции разместили турникеты.