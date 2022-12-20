На станции метро «Спортивная» в Новосибирске установили 48 новых турникетов — как они выглядят

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске установили 48 турникетов. Они рассчитаны на работу при температурах от -35 до
— Четыре эскалаторные зоны станции «Спортивная» оснащены турникетами: две зоны по 14 штук и две — по 10. Они быстро открываются и готовы к работе по банковским картам и жетонам. Яркая обводка и крупный шрифт позволят сделать проход в метро удобнее и для слабовидящих пассажиров, — сообщили в пресс-службе подрядчика строительства «СпецТрансСтрой».
Помимо этого, на станции завершили монтаж двух многофункциональных досмотровых комплексов.
— Они позволяют быстро и безошибочно осуществить досмотр людей с целью обнаружения спрятанных на теле, в теле, в одежде и обуви предметов, веществ и оружия без необходимости снятия верхней одежды, ремней и обуви. Установка позволяет находить не только металлические предметы, но также взрывчатые вещества и оружие, сделанные из неметаллических материалов, — пояснили в компании.
Ранее на станции метро «Спортивная» начали монтировать индикаторы для слабовидящих пассажиров, а также продолжается монтаж панно из нержавеющей стали.