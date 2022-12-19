Что сейчас происходит на стройке «Спортивной», которую должны были сдать в сентябре? Смотрим фото

В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сдача новой станции метро «Спортивная» переносится на следующий год. Информацию подтвердил и губернатор региона Андрей Травников. Он заверил, что в декабре закончатся строительные работы, а вот документацию подготовить не успеют.

