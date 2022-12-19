Что сейчас происходит на стройке «Спортивной», которую должны были сдать в сентябре? Смотрим фото

На станции метро «Спортивная» начали монтировать индикаторы для слабовидящих пассажиров. Строители планируют смонтировать
— Специальные приспособления — это разметка для движения слабовидящих пассажиров. Тактильные индикаторы будут смонтированы по всей станции — от входа до платформенных дверей. Они помогут без особых усилий сориентироваться в зоне повышенной опасности, нащупывая препятствие с помощью подошвы ботинка или трости. Сейчас работы ведутся на платформе
На «Спортивной» будет смонтировано
Кроме того, продолжается монтаж панно из нержавеющей стали. Готовы два панно с изображениями фигуристов и хоккеиста. Ранее было установлено панно с баскетболистами.
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Станцию «Спортивная» вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.
В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сдача новой станции метро «Спортивная» переносится на следующий год. Информацию подтвердил и губернатор региона Андрей Травников. Он заверил, что в декабре закончатся строительные работы, а вот документацию подготовить не успеют.