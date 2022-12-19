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Что сейчас происходит на стройке «Спортивной», которую должны были сдать в сентябре? Смотрим фото

Ранее перенос срока сдачи станции объявил губернатор

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Недавно установили еще два панно с изображением спортсменов

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На станции метро «Спортивная» начали монтировать индикаторы для слабовидящих пассажиров. Строители планируют смонтировать 32 000 элементов.

— Специальные приспособления — это разметка для движения слабовидящих пассажиров. Тактильные индикаторы будут смонтированы по всей станции — от входа до платформенных дверей. Они помогут без особых усилий сориентироваться в зоне повышенной опасности, нащупывая препятствие с помощью подошвы ботинка или трости. Сейчас работы ведутся на платформе № 2, — рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

На «Спортивной» будет смонтировано 32 000 тактильных элементов.

Так выглядят индикаторы для слабовидящих

Так выглядят индикаторы для слабовидящих

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Кроме того, продолжается монтаж панно из нержавеющей стали. Готовы два панно с изображениями фигуристов и хоккеиста. Ранее было установлено панно с баскетболистами.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского.

Станцию «Спортивная» вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.

В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сдача новой станции метро «Спортивная» переносится на следующий год. Информацию подтвердил и губернатор региона Андрей Травников. Он заверил, что в декабре закончатся строительные работы, а вот документацию подготовить не успеют.

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