На станции метро «Спортивная» начали устанавливать панно с баскетболистами
Скоро на стенах появятся изображения и с другими спортсменами
На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске начали монтировать панно с изображением баскетболистов. Оно будет расположено на стене между эскалатором и вестибюлем.
— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — рассказал директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, его слова цитирует пресс-служба.
Также на стенах «Спортивной» можно будет увидеть панно с изображениями футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордистки и лыжника. Размер каждого из них — 3 на 3 метра.
В середине мая панно завезли на станцию и собрали. НГС показывал, как выглядят эти украшения.