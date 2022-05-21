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На станции метро «Спортивная» начали устанавливать панно с баскетболистами

Скоро на стенах появятся изображения и с другими спортсменами

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Панно изготовила компания «АзулСтрой»

Панно изготовила компания «АзулСтрой»

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На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске начали монтировать панно с изображением баскетболистов. Оно будет расположено на стене между эскалатором и вестибюлем.

— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — рассказал директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, его слова цитирует пресс-служба.

Размер панно — 3 на 3 метра

Размер панно — 3 на 3 метра

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Также на стенах «Спортивной» можно будет увидеть панно с изображениями футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордистки и лыжника. Размер каждого из них — 3 на 3 метра.

В середине мая панно завезли на станцию и собрали. НГС показывал, как выглядят эти украшения.

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метропанностанция «Спортивная»
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