На станции метро «Спортивная» начали устанавливать панно с баскетболистами

На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске начали монтировать панно с изображением баскетболистов. Оно будет расположено на стене между эскалатором и вестибюлем.

— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — рассказал директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, его слова цитирует пресс-служба.