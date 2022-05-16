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На «Спортивную» привезли для установки первые панно — как они выглядят

Подрядчик уже собрал изображения

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Для панно был закуплен гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый. Оттенок полностью совпадает с основным гранитом, которым выполняют облицовку стен и пола станции

Для панно был закуплен гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый. Оттенок полностью совпадает с основным гранитом, которым выполняют облицовку стен и пола станции

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На станцию метро «Спортивная» в Новосибирске привезли настенные панно для установки. Об этом сообщили в компании ООО «СпецТрансСтрой».

Восемь панно собрало новосибирское предприятие «АзулСтрой».

— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — цитирует пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой» генерального директора компании Сергея Арапова.

В ближайшее время панно установят у эскалаторов и в зоне вестибюля.

Панно уже собрали

Панно уже собрали

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В ближайшее время начнется монтаж. Размер каждого панно — 3 на 3 метра

В ближайшее время начнется монтаж. Размер каждого панно — 3 на 3 метра

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Шесть панно — с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника — выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали. О том, что они будут установлены на станции, стало известно в апреле.

Также материалами компании «АзулСтрой» выполнена облицовка подземного перехода на Красном проспекте.

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