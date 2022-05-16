На «Спортивную» привезли для установки первые панно — как они выглядят
Подрядчик уже собрал изображения
На станцию метро «Спортивная» в Новосибирске привезли настенные панно для установки. Об этом сообщили в компании ООО «СпецТрансСтрой».
Восемь панно собрало новосибирское предприятие «АзулСтрой».
— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — цитирует пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой» генерального директора компании Сергея Арапова.
В ближайшее время панно установят у эскалаторов и в зоне вестибюля.
Шесть панно — с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника — выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали. О том, что они будут установлены на станции, стало известно в апреле.
Также материалами компании «АзулСтрой» выполнена облицовка подземного перехода на Красном проспекте.