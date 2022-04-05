Восемь тематических панно установят на «Спортивной» в апреле — как они будут выглядеть

Восемь панно с изображением спортсменов установят на станции «Спортивная» в Новосибирске до конца апреля. Об этом сообщает сайт компании ООО «СпецТрансСтрой». Сейчас панно изготавливают на новосибирском предприятии «АзулСтрой».
Панно разместят в зоне эскалаторов — по два на подъем. Идея принадлежит новосибирскому архитектору, сотруднику компании «Метро МиР» Ольге Бахаревой. Размеры панно — 3 на 3,3 метра.
При изготовлении панно используют гранит четырех оттенков — три оттенка серого и один оранжевый. Оттенок полностью совпадает с цветом стен и пола станции.
На панно изображены футболист, бобслеист, фигуристка, сноубордист, баскетболист, лыжник — они будут выполнены из гранита. Остальные два — фигуристку и хоккеиста — сделают из нержавеющей стали с последующей фиксацией на камне.
Также материалами компании «АзулСтрой» выполнена облицовка подземного перехода на Красном проспекте.