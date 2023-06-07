freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняГубернатор отвечает на вопросы про ремонт дорог
Все новости
Все новости

Отсутствие осадков и высокие температуры: в мэрии Новосибирска объяснили появление пылевой завесы

Новосибирск стоит на почве, которая, по мнению мэрии, вызывает пыль в городе

1 619

Пылевую завесу заметили на левом берегу

Поделиться

В мэрии Новосибирска прокомментировали пылевую завесу, которую заметили в городе в первый день лета, 1 июня. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства отметили, что появление «стены» из пыли не связано с золоотвалами теплоэлектростанций СГК.

— Большая часть города Новосибирска расположена на аллювиальных (пойменных) почвах, которые в своем составе содержат большое количество отложений обломочного происхождения, а также пески, ил, глину. Такие отложения особенно легко подвержены деформации, что в свою очередь способствует формированию пылеватых песков в условиях сибирского климата и служит причиной развития в городе оврагов, пыльных бурь, плывунных грунтов и просадочных явлений, — объяснили в мэрии Новосибирска.

На образование пыли, по мнению специалистов мэрии, могли повлиять также отсутствие осадков и высокие температуры. Погодные условия вызвали подсыхание почвенного покрова и сдувание частиц почвы и песка.

На прошлой неделе СГК показала, как выглядят золоотвалы теплосетей. В конце мая из-за их высыхания в городе появились пылевые бури.

ПыльМэрияЖараНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter