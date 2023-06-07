Отсутствие осадков и высокие температуры: в мэрии Новосибирска объяснили появление пылевой завесы

В мэрии Новосибирска прокомментировали пылевую завесу, которую заметили в городе в первый день лета,
— Большая часть города Новосибирска расположена на аллювиальных (пойменных) почвах, которые в своем составе содержат большое количество отложений обломочного происхождения, а также пески, ил, глину. Такие отложения особенно легко подвержены деформации, что в свою очередь способствует формированию пылеватых песков в условиях сибирского климата и служит причиной развития в городе оврагов, пыльных бурь, плывунных грунтов и просадочных явлений, — объяснили в мэрии Новосибирска.
На образование пыли, по мнению специалистов мэрии, могли повлиять также отсутствие осадков и высокие температуры. Погодные условия вызвали подсыхание почвенного покрова и сдувание частиц почвы и песка.
На прошлой неделе СГК показала, как выглядят золоотвалы теплосетей. В конце мая из-за их высыхания в городе появились пылевые бури.