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СГК показала, как выглядит золоотвал у ТЭЦ-3 — на выходных там была пыльная буря

Сегодня на левом берегу сфотографировали пыльную завесу, разбираемся, связана ли она с золоотвалом

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Фото сделаны сегодня, 1 июня

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В СГК показали, как выглядит золоотвал на ТЭЦ-3, на котором на прошлых выходных была пыльная буря. Видео сделано сегодня, 1 июня. Утром над левым берегом жители заметили пылевую завесу, при этом над золоотвалом воздух чистый

На прошлых выходных пыльная буря была замечена в городе. Как объяснили тогда в СГК, пыль появилась от подсохшей кромки золоотвала. Это произошло из-за долгого отсутствия осадков. В начале недели на ситуацию обратил внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Возле золоотвала на ТЭЦ-3 чистый воздух

Видео: СГК

— 30 мая организовали контрольные замеры на золоотвале ТЭЦ-3. Исследование проводили эксперты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу». По данным лаборатории, содержание взвешенных частиц (пыли) в десятки раз ниже установленной санитарными нормами предельно допустимой концентрации, — рассказали в начале недели СГК.

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Видео снято на ТЭЦ-2

Видео: СГК

Сегодняшнюю пылевую завесу сфотографировали в правого берега. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, вчера никаких нарушений в воздухе зафиксировано не было. Измерение загрязнения на постах происходит около двух часов дня. В метеоцентре предположили, что пыль могла образоваться из-за строек.

В ближайшие дни в городе не ждут дождей. В Новосибирской области будет аномально жаркая погода. В регионе температура поднимется до +37 градусов.

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