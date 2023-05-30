«Невооруженным глазом видна пелена». Мэр Новосибирска отчитал главу департамента за пыльную бурю в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитал начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева за пыльную бурю в городе с золоотвала СГК.
Вопрос о пыльной буре в Ленинском районе города Анатолий Локоть поднял сегодня, 30 мая, на аппаратном совещании.
— Если подтвердится версия, как пишут СМИ, что это с золоотвалов СГК, то я прошу с СГК отработать, пусть они примут меры. Я учить не собираюсь, хоть водой поливают, хоть пленкой покрывают. Пылевых бурь больше не должно быть в городе, — отметил мэр.
На это Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства ответил, что в лаборатории три дня проводили исследования воздуха, ни по одному из четырех районов превышения вредных веществ не выявили (ПДК).
— Невооруженным глазом видно, что есть пелена, а мы говорим, что ПДК не превышен. Прошу бюрократические ответы больше не давать, разберитесь в ситуации, — возмутился Анатолий Локоть.
Как ранее сообщали НГС в Сибирской генерирующей компании, пыль появилась от подсохшей кромки золоотвала.
— В целом золоотвал находится под слоем воды. Директор ТЭЦ-3 уже направил на место сотрудников станции. В ближайшее время пылящий участок будут увлажнять, — говорили в СГК на выходных.
Недавно мэр Новосибирска ответил на вопрос о том, почему после мытья улиц специальным шампунем остаются разводы и пыль.