«Невооруженным глазом видна пелена». Мэр Новосибирска отчитал главу департамента за пыльную бурю в городе

Вопрос о пыльной буре в Ленинском районе города Анатолий Локоть поднял сегодня, 30 мая, на аппаратном совещании.

— Если подтвердится версия, как пишут СМИ, что это с золоотвалов СГК, то я прошу с СГК отработать, пусть они примут меры. Я учить не собираюсь, хоть водой поливают, хоть пленкой покрывают. Пылевых бурь больше не должно быть в городе, — отметил мэр.