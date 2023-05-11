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Тема дняКак живут в новосибирском Шанхае
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«Чтобы пыль не поднималась вверх»: Анатолий Локоть объяснил, почему дороги остаются грязными после шампуня

На них также появляются разводы

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Шампунь используют с конца апреля

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, почему после мытья улиц города специальным шампунем на дорогах остаются разводы и пыль. По его словам, смыть всю грязь получается не с первого раза.

Мэр объяснил это на пресс-конференции 11 мая:

— Разводы, видимо, потому что слишком много шампуней используют. Основная задача — это борьба с пылью, чтобы во время прохождения техники, людей пыль не поднималась вверх. А это действительно достигается. Задача шампуня не столько смыть, потому что эти фракции порой смыть очень тяжело и за один раз это не всегда удается сделать, а все-таки капсулировать. Чтобы капсулы фракции оседали и пыль не поднималась вверх. Эта задача решается с помощью специальных составов.

Анатолий Локоть уточнил, что дорожный шампунь используют в Новосибирске два года. Его собираются применять и в будущем на всей территории города.

В Новосибирске начали дорожный ремонт. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как в центре города дороги приводят в порядок с помощью открытого пламени.

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