«Чтобы пыль не поднималась вверх»: Анатолий Локоть объяснил, почему дороги остаются грязными после шампуня

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, почему после мытья улиц города специальным шампунем на дорогах остаются разводы и пыль. По его словам, смыть всю грязь получается не с первого раза.
Мэр объяснил это на пресс-конференции 11 мая:
— Разводы, видимо, потому что слишком много шампуней используют. Основная задача — это борьба с пылью, чтобы во время прохождения техники, людей пыль не поднималась вверх. А это действительно достигается. Задача шампуня не столько смыть, потому что эти фракции порой смыть очень тяжело и за один раз это не всегда удается сделать, а все-таки капсулировать. Чтобы капсулы фракции оседали и пыль не поднималась вверх. Эта задача решается с помощью специальных составов.
Анатолий Локоть уточнил, что дорожный шампунь используют в Новосибирске два года. Его собираются применять и в будущем на всей территории города.
В Новосибирске начали дорожный ремонт. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как в центре города дороги приводят в порядок с помощью открытого пламени.