«Чтобы пыль не поднималась вверх»: Анатолий Локоть объяснил, почему дороги остаются грязными после шампуня

Мэр объяснил это на пресс-конференции 11 мая:

— Разводы, видимо, потому что слишком много шампуней используют. Основная задача — это борьба с пылью, чтобы во время прохождения техники, людей пыль не поднималась вверх. А это действительно достигается. Задача шампуня не столько смыть, потому что эти фракции порой смыть очень тяжело и за один раз это не всегда удается сделать, а все-таки капсулировать. Чтобы капсулы фракции оседали и пыль не поднималась вверх. Эта задача решается с помощью специальных составов.

