Дороги Новосибирска начали мыть шампунем — как это выглядит

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске сотрудники
— Следующими будут Красный проспект, Октябрьская магистраль, проспект Димитрова. Главные магистрали города необходимо привести в порядок к майским праздникам, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Всего в этом году мэрия закупила три тысячи литров специального шампуня. Средство распределили по всем дорожным учреждениям Новосибирска.
В середине апреля уборочную технику перевели на летний режим работы. Мэр Новосибирска на аппаратном совещании поручил задействовать всю новую технику для борьбы с пылью и грязью.