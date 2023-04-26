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Дороги Новосибирска начали мыть шампунем — как это выглядит

Моечные машины уже поработали на улицах Жуковского и Нарымской

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Мыть будут центральные магистрали

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Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске сотрудники ДЭУ-1 начали мыть центральные магистрали правого берега с помощью спецсредств. Сегодня техника вышла на улицы Жуковского и Нарымскую.

— Следующими будут Красный проспект, Октябрьская магистраль, проспект Димитрова. Главные магистрали города необходимо привести в порядок к майским праздникам, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Мэрия выложила видео с мойки улиц

Видео: мэрия Новосибирска

Всего в этом году мэрия закупила три тысячи литров специального шампуня. Средство распределили по всем дорожным учреждениям Новосибирска.

В середине апреля уборочную технику перевели на летний режим работы. Мэр Новосибирска на аппаратном совещании поручил задействовать всю новую технику для борьбы с пылью и грязью.

ШампуньМагистралиДЭУПравый берег
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