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Тема дняМэр решил бороться с пылью
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«Наш бич весенний». Как мэр решил бороться с пылью и грязью в Новосибирске — речь с совещания

Глава города также остановился на вопросе ремонта дорог

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В Новосибирске к 15 апреля должны переоборудовать уборочную технику на летний режим работы. На аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил задействовать сейчас всю новую технику для борьбы с пылью и грязью.

— Сосредоточить усилия на уборке дорожного полотна и тротуаров после зимнего содержания. Остатки эти — наш бич весенний ежегодно. Максимально бросить всю новую технику, чтобы максимально сократить сроки уборки, — отметил мэр.

Он добавил, что основная часть работ должна быть выполнена к общегородскому субботнику, который состоится 22 апреля. Также он обратил внимание на слишком долгие сроки заключения контрактов на ремонт дорог.

— Не все отыграны конкурсные процедуры для проведения ремонтных работ в летний период. И меня это крайне беспокоит. Информация о том, что есть подрядная организация, которая срывает сроки с оформлением документации и находится не в городе. И вы ставите в план себе заключение договоров в июне. Это неприемлемо. Все соглашения должны быть заключены в мае. Иначе уйдем в ремонте на осень, — добавил Анатолий Локоть.

Вчера стало известно, что на ремонт дорог в Новосибирской области выделят 1,6 миллиарда рублей.

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