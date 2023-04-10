На ремонт дорог в Новосибирской области выделят 1,6 миллиарда рублей

Правительство Новосибирской области получит из федерального бюджета дополнительные деньги на ремонт дорог и амбулатории. Это решение принял президиум Правительственной комиссии по региональному развитию.
На то, чтобы привести автомобильные дороги в нормативное состояние, выделят 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.
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В начале апреля мэр Новосибирска рассказал, что в городе в этом году планируют отремонтировать шесть мостов. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) на этот год на ремонт дорог запланировали 2,5 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда потратят на ремонт мостов.