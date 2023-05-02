Огненные фото из центра Новосибирска: как дороги в городе выравнивают с помощью открытого пламени

В Новосибирске начался сезон ремонта дорог. Один из участков, который хотят привести в порядок, находится на пересечении улиц Писарева и Мичурина. Сегодня, 2 мая, ход работ проконтролировали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие городские чиновники.
Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как дорогу приводят в порядок.
В этом году власти собираются отремонтировать участок дороги на Морском проспекте в Советском районе. На него выделили 165 миллионов рублей. Подрядчик должен будет починить тротуары, велодорожки, лестницы и заменить дорожные знаки.