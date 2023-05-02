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Тема дняДТП с внедорожником и скутером под Новосибирском
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Огненные фото из центра Новосибирска: как дороги в городе выравнивают с помощью открытого пламени

Фотограф НГС посмотрел на ремонт улицы Писарева

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На ремонт дорог в этом году потратят более 1,2 миллиарда рублей

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В Новосибирске начался сезон ремонта дорог. Один из участков, который хотят привести в порядок, находится на пересечении улиц Писарева и Мичурина. Сегодня, 2 мая, ход работ проконтролировали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие городские чиновники.

Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как дорогу приводят в порядок.

Из-за ремонта движение на участке ограничено

Из-за ремонта движение на участке ограничено

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Покрытие выравнивают с помощью горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона

Покрытие выравнивают с помощью горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона

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Как ранее поручил мэр, основную часть ямочного ремонта должны закончить <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/04/04/72189749/" class="_" target="_blank">к майским праздникам</a>

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Ранее власти начали поиск подрядчика на ремонт <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/03/21/72149441/" class="_" target="_blank">19 дорог</a> за 663 миллиона рублей

Ранее власти начали поиск подрядчика на ремонт 19 дорог за 663 миллиона рублей

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За лето в Новосибирске отремонтируют участки улиц Салтыкова-Щедрина, Курчатова, Новая Заря, Танковой, Сибревкома и другие

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Власти уже заключают контракты с подрядчиками

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На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск получит дополнительные <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/28/72260021/" class="_" target="_blank">1,2 миллиарда из бюджета</a> региона. Часть средств потратят на ремонт дорог и тротуаров

На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск получит дополнительные 1,2 миллиарда из бюджета региона. Часть средств потратят на ремонт дорог и тротуаров

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В этом году власти собираются отремонтировать участок дороги на Морском проспекте в Советском районе. На него выделили 165 миллионов рублей. Подрядчик должен будет починить тротуары, велодорожки, лестницы и заменить дорожные знаки.

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