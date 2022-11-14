Продолжат работы на Ипподромской, сделают Есенина: какие еще дороги обещают отремонтировать в 2023 году

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске в 2023 году отремонтируют 17 объектов. Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, плановое финансирование в следующем году составит 1 миллиард 293 миллиона рублей.

— С 2023 года средства «БКД» будет направляться только на ремонты существующих дорог с целью приведения их в нормативное состояние, — уточнил Константин Васильев.