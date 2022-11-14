Продолжат работы на Ипподромской, сделают Есенина: какие еще дороги обещают отремонтировать в 2023 году

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске в 2023 году отремонтируют 17 объектов. Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, плановое финансирование в следующем году составит 1 миллиард 293 миллиона рублей.
— С 2023 года средства «БКД» будет направляться только на ремонты существующих дорог с целью приведения их в нормативное состояние, — уточнил Константин Васильев.
Как рассказал начальник МКУ «Управление дорожным строительством» Виктор Хихлов, общая протяженность объектов, которые отремонтируют в 2023 году, 32,5 километра.
— Из 17 объектов один объект является переходящим — улица Ипподромская. Она разбита на два участка. Это от Кривощековской до Военной и от Гоголя до Танковой. Общая протяженность 3,6 километров. Далее мы постарались равномерно распределить оставшиеся новые объекты по правобережной и левобережной части города. И три объекта мы вынесли в отдаленных районах нашего города, — рассказал Виктор Хихлов.
В 2023 году на правом берегу отремонтируют улицу Революции на участке от Ващука до Ленина (протяженность 850 метров), Коммунистическую от Ващука до Красного проспекта (протяженностью 700 метров), улицу Есенина от Богаткова до Волочаевской (протяженностью 1,4 километра), проспект Дзержинского от Королева до Трикотажной (протяженностью 700 метров), улица Кропоткина от Красного проспекта до Трикотажной (3 километра), улица Народная от Таковой до Красных Зорь (3 километра) и Тайгинская от улицы Богдана Хмельницкого до Железнодорожная (900 метров).
— У нас вошел в план работ ремонт по Советскоe шоссе. Мы его в этом году сделали частично, устранили колейность в рамках доведенных до нас дополнительных денег из областного бюджета. И от границы ремонта этого года мы до улицы Петухова запланировали полностью устранить колейность и привести дорогу в норматив, — рассказал Виктор Хихлов.
Также в 2023 году на левом берегу отремонтируют улицу Связистов от границы ремонта 2022 года до улицы Волховская (протяженностью 800 метров), Волховскую от Связистов до 9 гвардейской дивизии (500 метров), улицу Полтавская от 9 гвардейской дивизии до Оборонной (500 метров), улицу Выставочная от Котовского до Планировочной и ремонт улицы Большая на участке от Первой Шоссейной до Второй Станционной (4 километра).
Также в Советском районе отремонтируют улицу Софийская от Мухачева до границы города (3,5 километра), ремонт дамбы ГЭС на все протяжении (приблизительно 4,4 километра) и ремонт улицы Ивановна от Героев Труда до улицы Российская (протяженностью 2,4 километра).
Закупки по программе «БКД» начнутся в этом году, пообещал Константин Васильев. Это поможет закончить ремонт в строительный период.
В конце сентября мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на 5-летний период. Работы проведут на крупных магистралях города.