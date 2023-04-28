В Новосибирске капитально отремонтируют дорогу за 165 миллионов рублей — показываем участок на карте

В Советском районе Новосибирска планируют отремонтировать дорогу по улице Морской проспект более чем за 165 миллионов рублей. Лот появился на сайте госзакупок.
Согласно документам, отремонтировать хотят дорогу на улице Морской проспект на участке от проспекта Академика Лаврентьева до Бердского шоссе в Академгородке. Протяженность участка — 1880,49 метра.
Ремонт магистральной дороги районного значения запланирован капитальный. Подрядчик должен заменить основание в местах дороги, выровнять покрытие, поднять колодцы и установить поребрики, отремонтировать тротуары и велодорожки. Кроме того, необходимо обустроить лестницы, заменить и установить секции пешеходного ограждения, дорожные знаки и отремонтировать светофоры.
Работы должны начать 26 мая, а завершить 30 октября этого года. Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства».
Недавно НГС писал о том, что в городе планируют отремонтировать 19 дорог к осени за 663 миллиона рублей. Мы отметили участки на карте, которые хотят починить.