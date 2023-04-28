Областная казна даст Новосибирску 1,2 млрд рублей — на что город потратит деньги

Новосибирск получит более 1,2 миллиарда рублей из регионального бюджета. Средства потратят на ремонт дорог, тротуаров, закупку дорожной техники и строительство.
— Новосибирск получит более 1 млрд 200 млн рублей из областного бюджета. Это очень своевременная и серьезная поддержка, с помощью которой мы профинансируем сезонные работы, — написал в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.
Из этих средств 255 миллионов потратят на благоустройство дворов, 250 миллионов — на ремонт дорог. 200 потратят на устройство водоотвода у Ледовой арены, 166 миллионов — на строительство здания лицея №185, 109 миллионов — на строительство детского сада на Гребенщикова, 4.
Также средства пойдут на ремонт тротуаров и дорог частного сектора, закупку 14 единиц дорожной техники, переселение из аварийного жилья, ремонт объектов по программе «Формирование комфортной городской среды».
В этом году в Новосибирске планируют отремонтировать дорогу на Морском проспекте в Советском районе. На работы выделили 165 миллионов рублей. Показываем участок на карте.