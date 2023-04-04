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Ямочный ремонт начинается в Новосибирске — когда дорожники приступят к работам

Они должны будут отремонтировать 165 тысяч кв. м

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На ямочный ремонт заложили 40 миллионов рублей

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В Новосибирске поддерживающий ремонт дорог начнут на следующей неделе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— На этой неделе завершатся конкурсные процедуры, а с середины апреля начнут работать асфальтовые заводы. Основной объем ямочного ремонта должен быть выполнен до майских праздников, — цитируют мэра Анатолия Локтя в пресс-центре.

Дорожники должны отремонтировать 165 тысяч кв. м. Итоги аукциона будут объявлены 6–7 апреля.

— На эти работы предусмотрено 40 миллионов рублей, — добавили в мэрии. — 12 миллионов рублей будет освоено силами ДЭУ, остальные 28 миллионов — подрядными организациями. В тех районах, где содержанием улично-дорожной сети занимаются районные администрации, также предусмотрено финансирование: Первомайскому району — 15,7 миллиона рублей, Советскому — 5 миллионов рублей, Дзержинскому — 4,5 миллиона рублей.

Ранее мы подробно объясняли, кто обычно выигрывает контракты на ремонт дорог в Новосибирске.

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