Ямочный ремонт начинается в Новосибирске — когда дорожники приступят к работам

В Новосибирске поддерживающий ремонт дорог начнут на следующей неделе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— На этой неделе завершатся конкурсные процедуры, а с середины апреля начнут работать асфальтовые заводы. Основной объем ямочного ремонта должен быть выполнен до майских праздников, — цитируют мэра Анатолия Локтя в пресс-центре.
Дорожники должны отремонтировать 165 тысяч
— На эти работы предусмотрено 40 миллионов рублей, — добавили в мэрии. — 12 миллионов рублей будет освоено силами ДЭУ, остальные 28 миллионов — подрядными организациями. В тех районах, где содержанием улично-дорожной сети занимаются районные администрации, также предусмотрено финансирование: Первомайскому району — 15,7 миллиона рублей, Советскому — 5 миллионов рублей, Дзержинскому — 4,5 миллиона рублей.
Ранее мы подробно объясняли, кто обычно выигрывает контракты на ремонт дорог в Новосибирске.