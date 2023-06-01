«Порывов ветра не отмечается»: левый берег Новосибирска накрыло пылевой завесой

В Новосибирске сегодня, 1 июня, левый берег города накрыла пылевая завеса. Читатель НГС прислал фотографию, на которой видна «стена» из пыли.
— Что происходит на левом берегу? Пылевая буря? — спрашивает читатель НГС.
В Западно-сибирском гидрометцентре рассказали, что вчера никаких нарушений в воздухе зафиксировано не было. Измерение загрязнения на постах происходит около двух часов дня. В метеоцентре предположили, что пыль могла образоваться из-за строек.
— Особых порывов ветра не отмечается, — добавили синоптики.
На прошлых выходных пыльная буря была замечена в городе. Как объяснили тогда в СГК, пыль появилась от подсохшей кромки золоотвала. Это произошло из-за долгого отсутствия осадков. В начале недели на ситуацию обратил внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как объяснили в пресс-службе СГК, после пыльной бури в субботу золоотвал увлажнили. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что крупных пожаров в городе и области нет. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причину возникновения пыльной завесы.
В ближайшие дни в Новосибирске будет аномальная жара. Антициклон с Поволжья несет тепло в регион. Днем воздух может прогреться до +37 градусов.