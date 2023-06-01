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«Порывов ветра не отмечается»: левый берег Новосибирска накрыло пылевой завесой

Вчера нарушений качества воздуха в метеоцентре не фиксировали

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Так выглядит левобережная часть города

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В Новосибирске сегодня, 1 июня, левый берег города накрыла пылевая завеса. Читатель НГС прислал фотографию, на которой видна «стена» из пыли.

— Что происходит на левом берегу? Пылевая буря? — спрашивает читатель НГС.

В Западно-сибирском гидрометцентре рассказали, что вчера никаких нарушений в воздухе зафиксировано не было. Измерение загрязнения на постах происходит около двух часов дня. В метеоцентре предположили, что пыль могла образоваться из-за строек.

— Особых порывов ветра не отмечается, — добавили синоптики.

На прошлых выходных пыльная буря была замечена в городе. Как объяснили тогда в СГК, пыль появилась от подсохшей кромки золоотвала. Это произошло из-за долгого отсутствия осадков. В начале недели на ситуацию обратил внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как объяснили в пресс-службе СГК, после пыльной бури в субботу золоотвал увлажнили. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что крупных пожаров в городе и области нет. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причину возникновения пыльной завесы.

В ближайшие дни в Новосибирске будет аномальная жара. Антициклон с Поволжья несет тепло в регион. Днем воздух может прогреться до +37 градусов.

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ВоздухПыльСиноптикиНовосибирскЛевый берег
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