Весной пробок стало больше: сравниваем ситуацию на площади Труда в декабре и мае

Аналитики сервиса 2ГИС сравнили количество пробок в Новосибирске в районе площади Труда в декабре и мае. Выяснилось, что весной заторов стало больше.
— А на проезде Энергетиков наибольшая загруженность наблюдалась 2–5, 10–13, 15–19, 22 и 23–25 мая с 08:00 до 21:00. При этом в мае 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года загруженность сильнее — в декабре с темно-красными пробками в топе был только 1 день — 14 декабря, в мае все указанные дни были с темно-красными пробками (кроме 2 и 5 мая), — сообщила НГС PR-менеджер 2ГИС Наталья Тютюникова.
На площади Труда в декабре пик загрузки наблюдался с 07:00 до 11:00, а затем с 13:00 до 20:00. В мае — с 07:00 до 21:00.
Аналитики 2ГИС подсчитали, что на площади Энергетиков в декабре было 5 наиболее загруженных дней, в мае — 12. Больше всего пробок в декабре фиксировали с 16:00 до 20:00, в мае — с 11:00 до 21:00.
При этом на проезде Энергетиков в декабре было 22 загруженных дня, а в мае — 17. В декабре самые сильные заторы фиксировали с 08:00 до 20:00, а в мае промежуток увеличился с 08:00 до 21:00.
Отметим, что и в декабре, и в мае на площадях Труда и Энергетиков, а также на проезде Энергетиков действовали ограничения движения на некоторых участках.
Сейчас в районе площади Труда строят развязку четвертого моста. Со второй половины июня схема движения станет Т-образной. Посмотрите на карте, как будут ездить автомобили.