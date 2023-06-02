Весной пробок стало больше: сравниваем ситуацию на площади Труда в декабре и мае

Аналитики сервиса 2ГИС сравнили количество пробок в Новосибирске в районе площади Труда в декабре и мае. Выяснилось, что весной заторов стало больше.



— А на проезде Энергетиков наибольшая загруженность наблюдалась 2–5, 10–13, 15–19, 22 и 23–25 мая с 08:00 до 21:00. При этом в мае 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года загруженность сильнее — в декабре с темно-красными пробками в топе был только 1 день — 14 декабря, в мае все указанные дни были с темно-красными пробками (кроме 2 и 5 мая), — сообщила НГС PR-менеджер 2ГИС Наталья Тютюникова.

