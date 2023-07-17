«Если пылью дышит нос — виноват четвёртый мост»: ГК ВИС обиделась на обвинения в грязи со стройки и ответила стихами

Группа компаний «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста через Обь в Новосибирске, обиделась на заявление мэрии о пыли со стройки переправы. Компания опубликовала ответ на заявление городской администрации в официальном телеграм-канале.
— Можем лишь повторить прошлогодний ответ на такое же обвинение: источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий, — ответила ГК «ВИС».
Компания также опубликовала стихотворение, как написали в телеграм-канале, его придумал один из подписчиков:
Если дождь идёт и ветер,
Кто за это всё в ответе?
Если снег зимой идёт,
Тот же задаём вопрос.
Если пылью дышит нос —
Виноват четвёртый мост.
Кроме того строительная компания опубликовала ролик со стройки на левом берегу.
Напомним, в мэрии на ответ НГС сообщили, что 23 июня специалисты МКУ «ДЕЗ» отобрали пробы атмосферного воздуха рядом со зданием на улице Планировочной, 11 (в районе строительства четвертого моста) в Ленинском районе. Там обнаружили незначительное превышение, от 1 до 1,5, предельно допустимых концентраций пыли и поставили ситуацию на контроль.
Недавно НГС подробно разобрал, как менялся проект четвертого моста, и тарифы на проезд по нему. Впервые о строительстве заговорили примерно 15 лет назад.