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«Если пылью дышит нос — виноват четвёртый мост»: ГК ВИС обиделась на обвинения в грязи со стройки и ответила стихами

По мнению «ВИС», администрации Новосибирска необходимо следить за благоустройством в городе

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В компании решили ответить стихотворением на обвинение в том, что со стройки ветер разносит пыль

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Группа компаний «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста через Обь в Новосибирске, обиделась на заявление мэрии о пыли со стройки переправы. Компания опубликовала ответ на заявление городской администрации в официальном телеграм-канале.

— Можем лишь повторить прошлогодний ответ на такое же обвинение: источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий, — ответила ГК «ВИС».

Компания также опубликовала стихотворение, как написали в телеграм-канале, его придумал один из подписчиков:

Если дождь идёт и ветер,

Кто за это всё в ответе?

Если снег зимой идёт,

Тот же задаём вопрос.

Если пылью дышит нос —

Виноват четвёртый мост.

Кроме того строительная компания опубликовала ролик со стройки на левом берегу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал ГК «ВИС»

Напомним, в мэрии на ответ НГС сообщили, что 23 июня специалисты МКУ «ДЕЗ» отобрали пробы атмосферного воздуха рядом со зданием на улице Планировочной, 11 (в районе строительства четвертого моста) в Ленинском районе. Там обнаружили незначительное превышение, от 1 до 1,5, предельно допустимых концентраций пыли и поставили ситуацию на контроль.

Недавно НГС подробно разобрал, как менялся проект четвертого моста, и тарифы на проезд по нему. Впервые о строительстве заговорили примерно 15 лет назад.

Четвертый мостВИСМэрия НовосибирскаПыльСтройка
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