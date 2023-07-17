Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье накрывают пылевые бури

Левый берег города несколько раз накрывала пылевая буря. Загрязнение воздуха зафиксировали 28 июня . Аналогичные ситуации произошли в конце мая и 20 июня . В мае в пресс-службе СГК сообщили, что пылевая буря появилась из-за сильного ветра и отсутствия осадков от подсохшей кромки золоотвала. А мэр города отчитал начальника департамента энергетики и заявил, что необходимо принять меры.