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Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье накрывают пылевые бури

Загрязнение связывают с особенностями почвы и строительством четвертого моста

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Несколько раз за лето левый берег накрывала пылевая завеса

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье города накрывают пылевые бури. Загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностью почвы.

Как сообщили НГС в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 23 июня специалисты МКУ «ДЕЗ» отобрали пробы атмосферного воздуха рядом со зданием на улице Планировочной, 11 (в районе строительства четвертого моста) в Ленинском районе.

— В результате проведенного анализа проб отмечено незначительное превышение, от 1 до 1,5, предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли). Запланированы повторные отборы проб. Ситуация будет находиться на контроле у специалистов МКУ «ДЕЗ» и департамента, — объяснили в мэрии.

Также в городской администрации отметили, что большая часть Новосибирска расположена на аллювиальных (пойменных) почвах. Такая почва содержит большое количество отложений обломочного происхождения, а также пески, ил, глину. Отложения подвержены деформации, из-за чего могут формироваться пылеватые пески, которые после становятся причинами оврагов, пыльных бурь, плывунных грунтов и просадочных явлений.

Кроме того, большую роль в загрязнении воздуха играют метеорологические параметры, среди которых ветер, температура и атмосферные осадки.

— В городе Новосибирске периодически преобладают неблагоприятные метеорологические условия, вследствие которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее, чем в обычные дни, — сообщили в мэрии, ссылаясь на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Левый берег города несколько раз накрывала пылевая буря. Загрязнение воздуха зафиксировали 28 июня. Аналогичные ситуации произошли в конце мая и 20 июня. В мае в пресс-службе СГК сообщили, что пылевая буря появилась из-за сильного ветра и отсутствия осадков от подсохшей кромки золоотвала. А мэр города отчитал начальника департамента энергетики и заявил, что необходимо принять меры.

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