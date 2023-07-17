Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье накрывают пылевые бури

Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье города накрывают пылевые бури. Загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностью почвы.
Как сообщили НГС в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,
— В результате проведенного анализа проб отмечено незначительное превышение, от 1 до 1,5, предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли). Запланированы повторные отборы проб. Ситуация будет находиться на контроле у специалистов МКУ «ДЕЗ» и департамента, — объяснили в мэрии.
Также в городской администрации отметили, что большая часть Новосибирска расположена на аллювиальных (пойменных) почвах. Такая почва содержит большое количество отложений обломочного происхождения, а также пески, ил, глину. Отложения подвержены деформации, из-за чего могут формироваться пылеватые пески, которые после становятся причинами оврагов, пыльных бурь, плывунных грунтов и просадочных явлений.
Кроме того, большую роль в загрязнении воздуха играют метеорологические параметры, среди которых ветер, температура и атмосферные осадки.
— В городе Новосибирске периодически преобладают неблагоприятные метеорологические условия, вследствие которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее, чем в обычные дни, — сообщили в мэрии, ссылаясь на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Левый берег города несколько раз накрывала пылевая буря. Загрязнение воздуха зафиксировали