Пыльная буря снова накрыла левый берег Новосибирска — видео

Левый берег Новосибирска в очередной раз накрыла пыльная буря. Облако заметили жители правобережья.
Видео с грязным воздухом опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, там ответили, что специалисты компании проверят золоотвалы, чтобы выяснить связана ли пыль с ними.
— Ситуацию контролируем постоянно. Сейчас мы дополнительно направим сотрудников проверить обстановку на золоотвалах ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, которые находятся близко к центру города.
Аналогичные ситуации произошли в Новосибирске в конце мая и 20 июня. В мае в пресс-службе СГК сообщили, что пыльная буря появилась из-за сильного ветра и отсутствия осадков от подсохшей кромки золоотвала. А мэр города отчитал начальника департамента энергетики и заявил, что необходимо принять меры.