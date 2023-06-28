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Пыльная буря снова накрыла левый берег Новосибирска — видео

Облако видно с правобережья

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Загрязнение воздуха сняли на видео

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Левый берег Новосибирска в очередной раз накрыла пыльная буря. Облако заметили жители правобережья.

Видео с грязным воздухом опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / vk.com

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, там ответили, что специалисты компании проверят золоотвалы, чтобы выяснить связана ли пыль с ними.

— Ситуацию контролируем постоянно. Сейчас мы дополнительно направим сотрудников проверить обстановку на золоотвалах ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, которые находятся близко к центру города.

СГК показала вид с крыши административного корпуса ТЭЦ-3 в сторону золоотвала

СГК показала вид с крыши административного корпуса ТЭЦ-3 в сторону золоотвала

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Аналогичные ситуации произошли в Новосибирске в конце мая и 20 июня. В мае в пресс-службе СГК сообщили, что пыльная буря появилась из-за сильного ветра и отсутствия осадков от подсохшей кромки золоотвала. А мэр города отчитал начальника департамента энергетики и заявил, что необходимо принять меры.

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