Пыльная буря с золоотвала СГК накрыла левобережье Новосибирска

Вечером 20 июня на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако. Как сообщили очевидцы в паблике «Новосибирск с огоньком», столб пыли образовался на золоотвале.
— В районе золоотвала ТЭЦ на левом берегу, огромная пылевая туча. Идёт на правый берег, — написал автор поста.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по ситуации. В организации пояснили, на место направили специалистов, для проверки золоотвала.
— Продолжаем контроль состояния золоотвалов, ежедневное увлаженение подсохших участков — чтобы не допускать пыли, — отметили в СГК.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в Новосибирске в конце мая. На левом берегу образовалось пыльное облако.