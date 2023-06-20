freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 83.99
eur 91.80
Тема дняСмертельное ДТП на трассе в Новосибирской области
Все новости
Все новости

Пыльная буря с золоотвала СГК накрыла левобережье Новосибирска

По словам очевидцев, столб пыли движется в сторону правого берега

62

На золоотвал, для проверки, выехали специалисты СГК

Поделиться

Вечером 20 июня на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако. Как сообщили очевидцы в паблике «Новосибирск с огоньком», столб пыли образовался на золоотвале.

— В районе золоотвала ТЭЦ на левом берегу, огромная пылевая туча. Идёт на правый берег, — написал автор поста.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по ситуации. В организации пояснили, на место направили специалистов, для проверки золоотвала.

— Продолжаем контроль состояния золоотвалов, ежедневное увлаженение подсохших участков — чтобы не допускать пыли, — отметили в СГК.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Новосибирске в конце мая. На левом берегу образовалось пыльное облако.

Пылевая буряЗолоотвалНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter